В аэропорту Кольцово задерживаются три рейса авиакомпании Utair. Самолет из Екатеринбурга до Советского (ХМАО) и другой рейс в обратном направлении опаздывают на сутки, информирует онлайн-табло авиагавани.
Рейс UT-335 борта АТ-72 должен был вылететь из Екатеринбурга 3 ноября в 12:50 и долететь до пункта назначения в 14:40 по местному времени. Однако его перенесли на 4 ноября в 13:30 по екатеринбургскому времени. Обратный самолет UT-336 из Советского стоял в расписании прибытия 3 ноября в 17:20, но теперь его прибытие запланировано на 4 ноября в 16:45 по уральскому времени.
Также на несколько часов задерживается вылет рейса UT-105 в Уфу. Время отправления стояло на 4 ноября в 11:25. На момент публикации его задержали до 17:25 по местному времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.