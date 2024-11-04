В Кольцово задерживаются рейсы Utair, два из них — на сутки. Скрин

04 ноября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Меньше всех задерживается вылет рейса до Уфы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Кольцово задерживаются три рейса авиакомпании Utair. Самолет из Екатеринбурга до Советского (ХМАО) и другой рейс в обратном направлении опаздывают на сутки, информирует онлайн-табло авиагавани. Рейс UT-335 борта АТ-72 должен был вылететь из Екатеринбурга 3 ноября в 12:50 и долететь до пункта назначения в 14:40 по местному времени. Однако его перенесли на 4 ноября в 13:30 по екатеринбургскому времени. Обратный самолет UT-336 из Советского стоял в расписании прибытия 3 ноября в 17:20, но теперь его прибытие запланировано на 4 ноября в 16:45 по уральскому времени. Также на несколько часов задерживается вылет рейса UT-105 в Уфу. Время отправления стояло на 4 ноября в 11:25. На момент публикации его задержали до 17:25 по местному времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается. онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Кольцово задерживаются три рейса авиакомпании Utair. Самолет из Екатеринбурга до Советского (ХМАО) и другой рейс в обратном направлении опаздывают на сутки, информирует онлайн-табло авиагавани. Рейс UT-335 борта АТ-72 должен был вылететь из Екатеринбурга 3 ноября в 12:50 и долететь до пункта назначения в 14:40 по местному времени. Однако его перенесли на 4 ноября в 13:30 по екатеринбургскому времени. Обратный самолет UT-336 из Советского стоял в расписании прибытия 3 ноября в 17:20, но теперь его прибытие запланировано на 4 ноября в 16:45 по уральскому времени. Также на несколько часов задерживается вылет рейса UT-105 в Уфу. Время отправления стояло на 4 ноября в 11:25. На момент публикации его задержали до 17:25 по местному времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ ожидается.