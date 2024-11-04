Движение по Пермскому тракту после ДТП осложнила транспортная нагрузка

Из-за большого количества машин движение в направлении Екатеринбурга на трассе из Перми практически остановилось. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». Утром 4 ноября на дороге произошла авария, которая парализовала магистраль.
«На автодороге Р-242 с 310-го по 315-ый километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга. Причина — большой транспортный поток, производство дорожных работ и неровности на проезжей части», — пояснили дорожники.
После утренней аварии на трассе было ограничено движение в направлении Перми. Позже проезд был восстановлен по одной из полос. Водителям советовали заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.
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