Движение по Пермскому тракту после ДТП осложнила транспортная нагрузка

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Водителям с трудом удается преодолеть участок трассы
Водителям с трудом удается преодолеть участок трассы Фото:

Из-за большого количества машин движение в направлении Екатеринбурга на трассе из Перми практически остановилось. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». Утром 4 ноября на дороге произошла авария, которая парализовала магистраль.

«На автодороге Р-242 с 310-го по 315-ый километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга. Причина — большой транспортный поток, производство дорожных работ и неровности на проезжей части», — пояснили дорожники.

После утренней аварии на трассе было ограничено движение в направлении Перми. Позже проезд был восстановлен по одной из полос. Водителям советовали заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

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Из-за большого количества машин движение в направлении Екатеринбурга на трассе из Перми практически остановилось. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». Утром 4 ноября на дороге произошла авария, которая парализовала магистраль. «На автодороге Р-242 с 310-го по 315-ый километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга. Причина — большой транспортный поток, производство дорожных работ и неровности на проезжей части», — пояснили дорожники. После утренней аварии на трассе было ограничено движение в направлении Перми. Позже проезд был восстановлен по одной из полос. Водителям советовали заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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