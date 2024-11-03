В мэрии Челябинска раскрыли подробности создания катка в парке Гагарина

На катке в парке Гагарина смогут одновременно находиться до 250 человек

04 ноября 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Ледовая площадка в парке Гагарина сможет принять сотни челябинцев и гостей города Фото: Денис Моргунов © URA.RU Запланированный в парке имени Юрия Гагарина каток станет одной из самых популярных локаций для жителей и гостей Челябинска. На ледовой площадке смогут одновременно находиться до 250 человек, она будет работать ежедневно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Для создания атмосферы праздника планируется установка медиарубки с приглашением диджеев и музыкантов. Будет организована новогодняя иллюминация с элементами светового шоу», — отметили в мэрии Челябинска. В администрации муниципалитета подчеркнули, что ледовую площадку в парке Гагарина построят с учетом опыта создания подобного катка в парке имени Валентины Терешковой. Там праздничный объект ранее выполнили в виде ледовых аллей, которые залили между деревьев, оснастив декоративными ограждениями. Как сообщало URA.RU, в Челябинске для строительства ледового катка в парке Гагарина площадью 2,8 тысячи квадратных метров объявили поиск подрядчика. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 57,8 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запланированный в парке имени Юрия Гагарина каток станет одной из самых популярных локаций для жителей и гостей Челябинска. На ледовой площадке смогут одновременно находиться до 250 человек, она будет работать ежедневно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Для создания атмосферы праздника планируется установка медиарубки с приглашением диджеев и музыкантов. Будет организована новогодняя иллюминация с элементами светового шоу», — отметили в мэрии Челябинска. В администрации муниципалитета подчеркнули, что ледовую площадку в парке Гагарина построят с учетом опыта создания подобного катка в парке имени Валентины Терешковой. Там праздничный объект ранее выполнили в виде ледовых аллей, которые залили между деревьев, оснастив декоративными ограждениями. Как сообщало URA.RU, в Челябинске для строительства ледового катка в парке Гагарина площадью 2,8 тысячи квадратных метров объявили поиск подрядчика. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 57,8 миллиона рублей.