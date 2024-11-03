03 ноября 2024

В мэрии Челябинска раскрыли подробности создания катка в парке Гагарина

На катке в парке Гагарина смогут одновременно находиться до 250 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Катки. Тюмень, каток, коньки, катание на коньках
Ледовая площадка в парке Гагарина сможет принять сотни челябинцев и гостей города Фото:

Запланированный в парке имени Юрия Гагарина каток станет одной из самых популярных локаций для жителей и гостей Челябинска. На ледовой площадке смогут одновременно находиться до 250 человек, она будет работать ежедневно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для создания атмосферы праздника планируется установка медиарубки с приглашением диджеев и музыкантов. Будет организована новогодняя иллюминация с элементами светового шоу», — отметили в мэрии Челябинска.

В администрации муниципалитета подчеркнули, что ледовую площадку в парке Гагарина построят с учетом опыта создания подобного катка в парке имени Валентины Терешковой. Там праздничный объект ранее выполнили в виде ледовых аллей, которые залили между деревьев, оснастив декоративными ограждениями.

Как сообщало URA.RU, в Челябинске для строительства ледового катка в парке Гагарина площадью 2,8 тысячи квадратных метров объявили поиск подрядчика. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 57,8 миллиона рублей.

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Запланированный в парке имени Юрия Гагарина каток станет одной из самых популярных локаций для жителей и гостей Челябинска. На ледовой площадке смогут одновременно находиться до 250 человек, она будет работать ежедневно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Для создания атмосферы праздника планируется установка медиарубки с приглашением диджеев и музыкантов. Будет организована новогодняя иллюминация с элементами светового шоу», — отметили в мэрии Челябинска. В администрации муниципалитета подчеркнули, что ледовую площадку в парке Гагарина построят с учетом опыта создания подобного катка в парке имени Валентины Терешковой. Там праздничный объект ранее выполнили в виде ледовых аллей, которые залили между деревьев, оснастив декоративными ограждениями. Как сообщало URA.RU, в Челябинске для строительства ледового катка в парке Гагарина площадью 2,8 тысячи квадратных метров объявили поиск подрядчика. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 57,8 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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