Стало известно, когда пройдут выборы главы Ростовской области после отставки Голубева

Выборы губернатора Ростовской области пройдут в сентябре 2025 года
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Выборы главы Ростовской области состоятся 14 сентября 2025 года Фото:
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Выборы губернатора Ростовской области назначены на 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. О дате голосования стало известного после того, как текущий глава региона Василий Голубев накануне объявил о своей отставке.

«Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года», — отмечает пресс-служба. Сообщение передает ТАСС.

Василий Голубев руководил Ростовской областью с 2010 года. Он окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе в 1980 году по специальности «инженер-экономист» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ в 1997 году. Накануне он сообщил в своем telegram-канеале, что подает в отставку по причине перехода на другую работу.

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Выборы губернатора Ростовской области назначены на 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. О дате голосования стало известного после того, как текущий глава региона Василий Голубев накануне объявил о своей отставке. «Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года», — отмечает пресс-служба. Сообщение передает ТАСС. Василий Голубев руководил Ростовской областью с 2010 года. Он окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе в 1980 году по специальности «инженер-экономист» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ в 1997 году. Накануне он сообщил в своем telegram-канеале, что подает в отставку по причине перехода на другую работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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