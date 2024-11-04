Стало известно, когда пройдут выборы главы Ростовской области после отставки Голубева

Выборы губернатора Ростовской области назначены на 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома. О дате голосования стало известного после того, как текущий глава региона Василий Голубев накануне объявил о своей отставке.
«Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года», — отмечает пресс-служба. Сообщение передает ТАСС.
Василий Голубев руководил Ростовской областью с 2010 года. Он окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе в 1980 году по специальности «инженер-экономист» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ в 1997 году. Накануне он сообщил в своем telegram-канеале, что подает в отставку по причине перехода на другую работу.
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