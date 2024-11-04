«Ведомости» узнали вероятного кандидата на пост главы Ростовской области

«Ведомости»: кандидатом в губернаторы Ростовской области предлагают Юрия Слюсаря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, слюсарь юрий
Юрий Слюсарь может стать кандидатом в губернаторы Ростовской области Фото:

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь стал основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области после отставки Василия Голубева. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на трех источников, близких к администрации президента.

Новость по теме
Два губернатора ушли в отставку: их биографии и путь в политике

«Основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области стал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь», — передают журналисты, ссылаясь на свои источники. До этого сообщалось, что после отставки Голубева будут назначены выборы главы региона 14 сентября.

Юрий Слюсарь, родом из Ростова-на-Дону, имеет обширный опыт в управлении и авиастроении. Он окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС, а также занимал ряд ключевых позиций в различных коммерческих и государственных организациях. С 2015 года Юрий возглавляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Накануне Василий Голубев в своем telegram-канале объявил об отставке. Причиной ухода с должности губернатора он назвал новую работу. Выборы в регионе пройдут 14 сентября 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь стал основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области после отставки Василия Голубева. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на трех источников, близких к администрации президента. «Основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области стал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь», — передают журналисты, ссылаясь на свои источники. До этого сообщалось, что после отставки Голубева будут назначены выборы главы региона 14 сентября. Юрий Слюсарь, родом из Ростова-на-Дону, имеет обширный опыт в управлении и авиастроении. Он окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС, а также занимал ряд ключевых позиций в различных коммерческих и государственных организациях. С 2015 года Юрий возглавляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Накануне Василий Голубев в своем telegram-канале объявил об отставке. Причиной ухода с должности губернатора он назвал новую работу. Выборы в регионе пройдут 14 сентября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...