«Ведомости» узнали вероятного кандидата на пост главы Ростовской области

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь стал основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области после отставки Василия Голубева. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на трех источников, близких к администрации президента.
«Основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области стал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь», — передают журналисты, ссылаясь на свои источники. До этого сообщалось, что после отставки Голубева будут назначены выборы главы региона 14 сентября.
Юрий Слюсарь, родом из Ростова-на-Дону, имеет обширный опыт в управлении и авиастроении. Он окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру РАНХиГС, а также занимал ряд ключевых позиций в различных коммерческих и государственных организациях. С 2015 года Юрий возглавляет ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Накануне Василий Голубев в своем telegram-канале объявил об отставке. Причиной ухода с должности губернатора он назвал новую работу. Выборы в регионе пройдут 14 сентября 2025 года.
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