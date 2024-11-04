Клаву Коку накрыло слезами из-за расставания, ее поддержали блогер и продюсер. Скрин

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Клава Кока поблагодарила продюсера и блогера за присланные цветы Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) расплакалась из-за недавнего расставания с Александром Повериным. Коку поддержали блогер Юлия Гаврилина и ее продюсер Пашу (Павел Курьянов), приславшие букеты цветов.

«Вернулась. Накрыло», — описала Высокова свое состояние в соцсети Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России). В благодарность за букеты она назвала Гаврилину «чудом», а фото с букетом от продюсера подписала: «Блин, ну вы чего».

Клава Кока объявила о разрыве отношений с Александром Повериным 22 октября. К моменту ее заявления пара не встречалась уже полтора месяца. О расставании высказался и сам Поверин написав, что не испытывает ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и теплые воспоминания. Более подробно обо всех романах Клавдии Высоковой — в материале URA.RU

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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) расплакалась из-за недавнего расставания с Александром Повериным. Коку поддержали блогер Юлия Гаврилина и ее продюсер Пашу (Павел Курьянов), приславшие букеты цветов. «Вернулась. Накрыло», — описала Высокова свое состояние в соцсети Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России). В благодарность за букеты она назвала Гаврилину «чудом», а фото с букетом от продюсера подписала: «Блин, ну вы чего». Клава Кока объявила о разрыве отношений с Александром Повериным 22 октября. К моменту ее заявления пара не встречалась уже полтора месяца. О расставании высказался и сам Поверин написав, что не испытывает ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и теплые воспоминания. Более подробно обо всех романах Клавдии Высоковой — в материале URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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