Клава Кока поблагодарила продюсера и блогера за присланные цветы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) расплакалась из-за недавнего расставания с Александром Повериным. Коку поддержали блогер Юлия Гаврилина и ее продюсер Пашу (Павел Курьянов), приславшие букеты цветов.

«Вернулась. Накрыло», — описала Высокова свое состояние в соцсети Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России). В благодарность за букеты она назвала Гаврилину «чудом», а фото с букетом от продюсера подписала: «Блин, ну вы чего».

Клава Кока объявила о разрыве отношений с Александром Повериным 22 октября. К моменту ее заявления пара не встречалась уже полтора месяца. О расставании высказался и сам Поверин написав, что не испытывает ни капли злости, обиды или разочарования, а только радостные и теплые воспоминания. Более подробно обо всех романах Клавдии Высоковой — в материале URA.RU

Фото: скриншот klavacoca из соцсети Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России)

Фото: скриншот klavacoca из соцсети Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России)

Фото: скриншот klavacoca из соцсети Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена в России)