Основатель «Рыбаря» дал интервью американской газете, несмотря на охоту Госдепа

04 ноября 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Проект «Рыбарь» — крупнейший российский telegram-канал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Создатель проекта «Рыбарь» (в него входят одноименный telegram-канал, канал на Rutube и сообщество во «ВКонтакте») Михаил Звинчук дал интервью американским журналистам и вновь опроверг слухи о том, что он как-то связан с вмешательством в американские выборы. Об этом пишет американская газета The Washington Post. При этом ранее сообщалось, что Госдеп США охотится за лицами, связанными с «Рыбарем», включая самого Звинчука. За информацию о нем Вашингтон предлагает выплатить 10 миллионов долларов. Новость по теме Кому принадлежит проект «Рыбарь» и почему на него охотятся в США «Мы не только не касаемся этого (выборов в США), я также понимаю, насколько эта тема токсична. [Американские власти] ее просто используют как обвинение, чтобы попытаться закрыть наши ресурсы», — рассказал Михаил Звинчук в интервью журналистам. В разговоре с ними он также отметил, что проект «Рыбарь» направлен на защиту информационных границ России. Авторы The Washington Post также пишут, что проект «Рыбарь» сейчас представляет собой всемирную сеть, которая состоит из более чем 250 каналов на 28 языках. Они ссылаются на слова самого Звинчука. В середине октября этого года Госдеп США объявил о вознаграждении за сведения о местоположении лиц, связанных с проектом «Рыбарь». За предоставленную информацию пообещали заплатить 10 миллионов долларов. URA.RU писало о деятельности Михаила Звинчука в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Создатель проекта «Рыбарь» (в него входят одноименный telegram-канал, канал на Rutube и сообщество во «ВКонтакте») Михаил Звинчук дал интервью американским журналистам и вновь опроверг слухи о том, что он как-то связан с вмешательством в американские выборы. Об этом пишет американская газета The Washington Post. При этом ранее сообщалось, что Госдеп США охотится за лицами, связанными с «Рыбарем», включая самого Звинчука. За информацию о нем Вашингтон предлагает выплатить 10 миллионов долларов. «Мы не только не касаемся этого (выборов в США), я также понимаю, насколько эта тема токсична. [Американские власти] ее просто используют как обвинение, чтобы попытаться закрыть наши ресурсы», — рассказал Михаил Звинчук в интервью журналистам. В разговоре с ними он также отметил, что проект «Рыбарь» направлен на защиту информационных границ России. Авторы The Washington Post также пишут, что проект «Рыбарь» сейчас представляет собой всемирную сеть, которая состоит из более чем 250 каналов на 28 языках. Они ссылаются на слова самого Звинчука. В середине октября этого года Госдеп США объявил о вознаграждении за сведения о местоположении лиц, связанных с проектом «Рыбарь». За предоставленную информацию пообещали заплатить 10 миллионов долларов. URA.RU писало о деятельности Михаила Звинчука в отдельном материале.