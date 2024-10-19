Кому принадлежит проект «Рыбарь» и почему на него охотятся в США

Госдеп США пообещал заплатить до 10 миллионов долларов тому, кто передаст им информацию о лицах, которые якобы причастны к иностранному вмешательству в президентские выборы США. Одним из таких лиц Госдеп считает проект «Рыбарь» и его создателя — Михаила Звинчука. О проекте, его создателе и подробностях обвинений США — в материале URA.RU.
Информация о «Рыбаре»
Проект «Рыбарь» — крупнейший российский telegram-канал, который сконцентрирован на освещении военной политики. Там публикуется информация о ходе СВО, столкновении на Ближнем Востоке, информационной войне и другом. Помимо telegram-канала, в проект входят аналитические передачи, муралы в память героев СВО, серия комиксов и арты по спецоперации, офлайн-выставки.
Рыбарь — устаревшая форма слова «рыбак», между деятельностью которого и деятельностью проекта просматривается аналогия. «Вылавливаем интересную нам тему в море сырой информации», — следует из описания telegram-канала.
Основателем «Рыбаря» является Михаил Звинчук. По его заявлению в интервью RTVI, в 2022 году в штате проекта трудились 40 человек. Также у «Рыбаря» есть штат волонтеров, группа фрилансеров. Месячный бюджет по проекту — четыре миллиона рублей, отметил Звинчук, и финансируется он только за счет пожертвований.
Звинчук — военный переводчик, колумнист и создатель «Рыбаря»
Звинчук родился в июле 1991 года. Он рассказал в беседе с RTVI, что в 14 лет пошел в Суровское училище. Так началась его военная карьера.
Звинчук работал переводчиком во время операции ВКС России в Сирии, затем — во время конфликта в Ираке. После этого он трудился в пресс-службе Минобороны РФ, а в 2019 уволился и основал «Рыбарь» вместе с коллегой — Денисом Щукиным. Проект с самого начала задумывался как сосредоточенный на военной тематике.
Однако его авторы не всегда были известны публике. Изначально они предпочитали оставаться анонимными. В расследовании издания The Bell (СМИ, выполняющее функции иноагента в России), проведенном в 2022 году, Звинчук и Щукин рассматривались как предполагаемые создатели канала. В том же году Звинчук дал интервью RTVI, в котором рассказал о проекте и о своей роли в нем.
По словам Звинчука, за время службы и работы в пресс-службе МО РФ он наработал необходимый опыт. Звинчук добавил, что сейчас у него есть «контроль за информационной обстановкой, полное понимание в силу налаженных средств мониторинга, доступ к определенному инсайду от источников на земле с обеих сторон конфликта», что позволяет ему освещать более широкий спектр информационной повестки.
Обвинения Госдепа США против «Рыбаря»
Госдеп США по программе «Награды за правосудие» (Rewards for Justice) объявил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за раскрытие лиц или их местонахождения, которые причастны к вмешательству иностранных государств в выборы президента США. Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года.
Среди прочего, Госдеп отметил, что «Рыбарь» в преддверии выборов в соцсети X запустил канал TEXASvsUSA (Техас против США), в котором освещалась нелегальная миграция из Мексики в США через границы штата Техас. Об этом сообщили РИА Новости. По их данным, Госдеп обвиняет «Рыбарь» в разжигании политических и социальных противоречий в Штатах и провоцирует вражду и насилие.
Также в Госдепе добавили, что «Рыбарь» якобы связан с российской корпорацией Ростех, попавшей под американские санкции в 2022 году. Дипведомство США считает, что «Рыбарь» ведет пророссийскую пропаганду, чтобы влиять на политическую обстановку в Штатах.
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