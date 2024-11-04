Трамп допустил свое поражение на выборах

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Дональд Трамп заявил журналистам, что допускает вероятность поражения на выборах Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом предположил, что несмотря на преимущество перед остальными своими политическими оппонентами, он может и проиграть президентские выборы. Однако он заявил на это, что в любом исходе голосование пройдет интересно.

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«Я думаю, что у меня довольно существенное преимущество, но, можно сказать, да, [могу] проиграть. Могут произойти плохие вещи. Знаете, вещи случаются, но это будет интересно», — заявил Трамп в разговоре с Карлом. Он поделился переживаниями о том, что может получить поражение от своего главного соперника — вице-премьера Камалы Харрис.

Выборы в США состоятся уже завтра, 5 ноября. В настоящий момент более 78 миллионов американцев досрочно отдали свой голос. Новый опрос показывает, что Камала Харрис лидирует в досрочном голосовании, передает MK.RU.

Ранее представители Демократической партии рассказали, что если Трамп досрочно объявит себя победителем, они пустят в эфир экстренный телевизионный выпуск, дискредитирующий того. Дональд Трамп также заявлял, что уход в 2020 году из власти была его критической ошибкой, отмечает «Национальная служба новостей».

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом предположил, что несмотря на преимущество перед остальными своими политическими оппонентами, он может и проиграть президентские выборы. Однако он заявил на это, что в любом исходе голосование пройдет интересно. «Я думаю, что у меня довольно существенное преимущество, но, можно сказать, да, [могу] проиграть. Могут произойти плохие вещи. Знаете, вещи случаются, но это будет интересно», — заявил Трамп в разговоре с Карлом. Он поделился переживаниями о том, что может получить поражение от своего главного соперника — вице-премьера Камалы Харрис. Выборы в США состоятся уже завтра, 5 ноября. В настоящий момент более 78 миллионов американцев досрочно отдали свой голос. Новый опрос показывает, что Камала Харрис лидирует в досрочном голосовании, передает MK.RU. Ранее представители Демократической партии рассказали, что если Трамп досрочно объявит себя победителем, они пустят в эфир экстренный телевизионный выпуск, дискредитирующий того. Дональд Трамп также заявлял, что уход в 2020 году из власти была его критической ошибкой, отмечает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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