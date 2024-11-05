«Ведомости»: россияне удовлетворены жизнью и доверяют армии

Уровень удовлетворенности жизнью у россиян в 2024 году вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Также среди граждан страны достаточно высокий уровень доверия к армии и церкви, в то время как к мнению оппозиции большая часть опрошенных относится скептически.
«Граждане России на 7% больше относительно прошлого года удовлетворены жизнью, доверяют армии и церкви, но не оппозиции <...> Рейтинг институтов, которым доверяют респонденты (данные от 30 сентября), выстроен следующим образом: армия (74,7%,10,7% не одобряют ее деятельность); церковь (60,9% против 20,1%); силовые органы (54,9% против 23,5%)», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект доклада о состоянии гражданского общества в России за 2024 г. Отмечается, что оппозиция имеет только 23,9% поддержки среди опрошенных.
Работе Общественной палаты (ОП) на 2024 годы доверяет 59% против 41%. Если в 2020 году деятельности органа доверяли всего 40% опрошенных, то к 2021 году ситуация несколько улучшилась: доверие выросло до 51%. Пик пришелся на 2022 год, в год начала спецоперации, органу доверяли 73% респондентов. Однако в 2023 году доверие снизилось до 50%. На текущий год показатели составляют: 59%, недоверие — 41%.
Социологи также изучили мнение россиян о том, что такое социальная справедливость. Большинство опрошенных (50%) считают, что социальная справедливость должна проявляться, прежде всего, в социальных гарантиях, таких как равные возможности, социальная поддержка граждан, улучшение жизни пенсионеров и доступность медицинских услуг.
Экономические гарантии занимают второе место в представлениях о социальной справедливости среди россиян (23%). Экономическая справедливость включает «повышение уровня жизни, сокращение разрыва между богатыми и бедными и вознаграждение каждого по его труду». Правовые гарантии, такие как равенство перед законом и защита прав граждан, также важны для социальной справедливости, но они находятся на третьем месте по значимости среди опрошенных (14%).
Ранее сообщалось, что доля российских семей, способных обеспечивать все свои потребности, достигла рекордного уровня во втором квартале 2024 года. Также россияне идут на рекорд по процентной доходности от вкладов в 2024 году. Граждане РФ заработают в этом году в два раза больше денег, чем в предыдущем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.