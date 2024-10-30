В России выросло количество семей, которым на все хватает денег

Доля российских семей, способных покрывать все свои потребности, достигла рекордного уровня во втором квартале 2024 года. В апреле-июне этого года эта доля составила 4,9%, что является самым высоким показателем с первого квартала 2016 года.
«Так, в апреле-июне 2024 года доля таких домохозяйств составила 4,9% против 3,9% кварталом ранее и 3,4% во втором квартале прошлого года. Текущее значение является максимальным с первого квартала 2016 года», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Росстат. Эти данные свидетельствуют о значительном улучшении финансового положения домохозяйств.
Кроме того произошло улучшение других аспектов экономического благополучия семей. Например, увеличилась доля семей, которым хватает средств на все, кроме крупных покупок, таких как автомобили или недвижимость — до 37,4%. Это также сопровождается снижением числа домохозяйств, испытывающих трудности с приобретением товаров длительного пользования на один процентный пункт до 47,6%.
В то же время в России в период с 30 сентября по 14 октября взлетели цены на товары первой необходимости. А на 2025 год прогнозируется еще одно увеличение цен. Подорожает еда, одежда, обувь, импортные товары. А в отношении ЖКХ ожидается новая индексация тарифов.
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