Пентагон дал комментарий по поводу «10 тысяч военных КНДР в Курской области»

Пентагон не может подтвердить, что в Курскую область переброшено 10 тысяч военных КНДР. Ранее с обратным заявлением выступили в Госдепе США. Представитель Мэттью Миллер говорил, что бойцы Северной Кореи якобы уже готовы к бою на позициях.
«Мы ознакомились с сообщениями в прессе о предполагаемых боевых операциях, мы изучаем их, но на данный момент не можем подтвердить эти сообщения», — сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Госдеп США заявлял, что военные КНДР якобы находятся в Курской области с численностью в 10 тысяч. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи про северокорейских военных, заявлял, что к информации от западных структур стоит относиться с осторожностью, так как она часто противоречива.
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