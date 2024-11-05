Пентагон дал комментарий по поводу «10 тысяч военных КНДР в Курской области»

Пентагон не подтвердил присутствие 10 тысяч бойцов КНДР в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пентагон.stock , пентагон, stock
Пентагон не зафиксировал военных КНДР в Курской области Фото:

Пентагон не может подтвердить, что в Курскую область переброшено 10 тысяч военных КНДР. Ранее с обратным заявлением выступили в Госдепе США. Представитель Мэттью Миллер говорил, что бойцы Северной Кореи якобы уже готовы к бою на позициях.

«Мы ознакомились с сообщениями в прессе о предполагаемых боевых операциях, мы изучаем их, но на данный момент не можем подтвердить эти сообщения», — сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Госдеп США заявлял, что военные КНДР якобы находятся в Курской области с численностью в 10 тысяч. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи про северокорейских военных, заявлял, что к информации от западных структур стоит относиться с осторожностью, так как она часто противоречива.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пентагон не может подтвердить, что в Курскую область переброшено 10 тысяч военных КНДР. Ранее с обратным заявлением выступили в Госдепе США. Представитель Мэттью Миллер говорил, что бойцы Северной Кореи якобы уже готовы к бою на позициях. «Мы ознакомились с сообщениями в прессе о предполагаемых боевых операциях, мы изучаем их, но на данный момент не можем подтвердить эти сообщения», — сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер. Его слова передает РИА Новости. Ранее Госдеп США заявлял, что военные КНДР якобы находятся в Курской области с численностью в 10 тысяч. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи про северокорейских военных, заявлял, что к информации от западных структур стоит относиться с осторожностью, так как она часто противоречива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...