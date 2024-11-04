Жена свердловского бойца СВО, которую выгоняли из единственного жилья, умерла

05 ноября 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Пока боец находился на фронте, его супруга Анна скончалась (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Екатеринбурженка Анна Молчанова, жена бойца СВО с позывным «Граф», которую выселяли из единственного жилья вместе с 12-летним сыном, пока муж находится на фронте, умерла. О трагедии журналисту URA.RU рассказала дочь покойной Наталья. Историю Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми проблемами и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, требовавший освободить жилплощадь. После публикации URA.RU с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября Анна сообщила журналисту агентства, что вскоре ее пригласят на подписание документов на жилье. По ее словам, администрация договорилась с застройщиком «Правобережный», что тот выкупит квартиру у нового владельца. «В августе [2024-го] со мной связался Рустам Ахмедович [Галямов]. Я ему рассказала о своей ситуации, он сказал, что постарается помочь. И спустя полтора месяца мне позвонили из мэрии и сообщили, что пригласят на подписание документов. И после этого квартира вернется в мою собственность», — говорила Молчанова. «Мама моя была госпитализирована в одну из городских больниц. Врачи прилагали все усилия, оказывали квалифицированную помощь, но, к сожалению, ее состояние ухудшалось с каждым днем. Она старалась сохранять оптимизм. Она с нетерпением ждала решения по поводу квартиры, за которую вела многолетнюю борьбу. Увы, судьба распорядилась иначе. Мама так и не дождалась момента, когда документы от этой квартиры окажутся в ее руках. Надеюсь, что квартиру передадут отчиму, ведь у него от первого брака есть 12-летний сын. Мать всегда относилась к мальчику, как к родному сыну, окружала его заботой и любовью. Он называл ее мамой. Отчиму уже сообщили о смерти мамы», — поделилась Наталья. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Анны Молчановой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Анна Молчанова, жена бойца СВО с позывным «Граф», которую выселяли из единственного жилья вместе с 12-летним сыном, пока муж находится на фронте, умерла. О трагедии журналисту URA.RU рассказала дочь покойной Наталья. Историю Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми проблемами и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, требовавший освободить жилплощадь. После публикации URA.RU с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября Анна сообщила журналисту агентства, что вскоре ее пригласят на подписание документов на жилье. По ее словам, администрация договорилась с застройщиком «Правобережный», что тот выкупит квартиру у нового владельца. «В августе [2024-го] со мной связался Рустам Ахмедович [Галямов]. Я ему рассказала о своей ситуации, он сказал, что постарается помочь. И спустя полтора месяца мне позвонили из мэрии и сообщили, что пригласят на подписание документов. И после этого квартира вернется в мою собственность», — говорила Молчанова. «Мама моя была госпитализирована в одну из городских больниц. Врачи прилагали все усилия, оказывали квалифицированную помощь, но, к сожалению, ее состояние ухудшалось с каждым днем. Она старалась сохранять оптимизм. Она с нетерпением ждала решения по поводу квартиры, за которую вела многолетнюю борьбу. Увы, судьба распорядилась иначе. Мама так и не дождалась момента, когда документы от этой квартиры окажутся в ее руках. Надеюсь, что квартиру передадут отчиму, ведь у него от первого брака есть 12-летний сын. Мать всегда относилась к мальчику, как к родному сыну, окружала его заботой и любовью. Он называл ее мамой. Отчиму уже сообщили о смерти мамы», — поделилась Наталья. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Анны Молчановой.