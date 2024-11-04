Свердловский боец СВО сбежал из воинской части

05 ноября 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Андрей Бурычин уже дважды попался в руки военной полиции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проходивший обследование в психбольнице Екатеринбурга участник российской спецоперации РФ на Украине Андрей Бурычин, ранее задержанный за пьяную езду, вновь попался военной комендатуре. На этот раз его поймали при пересечении границы, рассказал URA.RU его адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «Бурычина задержали на КПП 4 ноября при попытке перехода границы со стороны Донецка. Когда он попал там в часть, то его повторно осмотрел врач и вынес диагноз, согласно которому Андрею нельзя выдавать оружие, и он не годен к караульной и сторожевой службам. Бурычин понял, что его не отправят на боевое задание, поэтому решил вернуться в родную часть в Чебаркуль (Челябинск), чтобы пообщаться с командиром и попробовать переубедить его», — сообщил Портнягин. Андрею 22 года. В конце октября он попал в Свердловскую клиническую психиатрическую больницу после получения боевого ранения. Специалисты пришли к выводу, что Бурычин не годен к службе. После этого его пьяным задержали в Челябинске, когда он возвращался в часть. Попав в руки военной полиции, парень вернулся на фронт. Несмотря на плохое состояние здоровья, он настаивал на том, что может помочь сослуживцам в выполнении задачи. После этого боец планировал уволиться, рассказывал ранее Петр Портнягин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проходивший обследование в психбольнице Екатеринбурга участник российской спецоперации РФ на Украине Андрей Бурычин, ранее задержанный за пьяную езду, вновь попался военной комендатуре. На этот раз его поймали при пересечении границы, рассказал URA.RU его адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «Бурычина задержали на КПП 4 ноября при попытке перехода границы со стороны Донецка. Когда он попал там в часть, то его повторно осмотрел врач и вынес диагноз, согласно которому Андрею нельзя выдавать оружие, и он не годен к караульной и сторожевой службам. Бурычин понял, что его не отправят на боевое задание, поэтому решил вернуться в родную часть в Чебаркуль (Челябинск), чтобы пообщаться с командиром и попробовать переубедить его», — сообщил Портнягин. Андрею 22 года. В конце октября он попал в Свердловскую клиническую психиатрическую больницу после получения боевого ранения. Специалисты пришли к выводу, что Бурычин не годен к службе. После этого его пьяным задержали в Челябинске, когда он возвращался в часть. Попав в руки военной полиции, парень вернулся на фронт. Несмотря на плохое состояние здоровья, он настаивал на том, что может помочь сослуживцам в выполнении задачи. После этого боец планировал уволиться, рассказывал ранее Петр Портнягин.