Зам Куйвашева потребовал от врага свердловского мэра сняться с выборов

Спикеру березовской думы Горевому предложили сняться с выборов мэра

05 ноября 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

На пост мэра Березовского претендуют десять кандидатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024 Одна из острейших политических интриг Свердловской области конца 2024 года получила новое развитие. Вице-губернатор Олег Чемезов потребовал от основного оппонента мэра Березовского Евгения Писцова на выборах — спикера думы Алексея Горевого — отозвать свою кандидатуру. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти. По его данным, разговор состоялся на прошлой неделе. «Срок, который был дан Горевому, — до конца второго этапа выборов. Тот ушел думать», — поделился собеседник. Сам председатель думы на сообщение корреспондента в мессенджере по теме не ответил. Оперативно получить комментарий Олега Чемезова также не удалось. Новость по теме Губернатор перед отпуском вмешался в скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга Источник агентства уточнил, что даже если Горевой откажется сам отозвать свою кандидатуру, его снимут с выборов принудительно. «То есть фамилия в любом случае не будет вынесена на рассмотрение депутатов, а окончательное решение примут именно они на очередном заседании. Неудачный расклад для амбициозного политика, который хочет строить большую карьеру», — пояснил собеседник. Второй этап конкурса пройдет 28 и 29 ноября. Десять кандидатов, которые заявились на выборы, представят свои концепции развития округа, а конкурсная комиссия отберет на решающее голосование на менее двух человек. Помимо Писцова и Горевого в выборах участвуют начальница отдела инвестиционного развития администрации Березовского городского округа Юлия Маслакова, директор «Березовской клиники» Неля Пономарева, директор медцентра «Мой доктор», депутат Светлана Очканова, глава юридической компании «Ненашев и партнеры» Игорь Ненашев, бизнесмены Сергей Стецов, Алексей Дмитриев, Евгений Черемисин, юрист Андрей Еланцев — также давний враг Писцова. При этом всех их кроме Еланцева называют спойлерами основных кандидатов. В губернаторской резиденции убеждены, что за Горевым стоит депутат заксо, бизнесмен Вячеслав Брозовский, у которого с Писцовым жесткий бизнес-конфликт. Брозовского даже сделали формально ответственным за переизбрание Писцова по линии «Единой России», однако он в частных беседах убеждает чиновников, что не контролирует недовольное думское большинство, а реальным субъектом является как раз Горевой, контролирующий местный хлебокомбинат. Губернатор Евгений Куйвашев над схваткой, публичной поддержки он не дает ни одному из кандидатов (Писцов удостоился лишь кулуарного одобрения). Все новости о выборах в Березовском — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одна из острейших политических интриг Свердловской области конца 2024 года получила новое развитие. Вице-губернатор Олег Чемезов потребовал от основного оппонента мэра Березовского Евгения Писцова на выборах — спикера думы Алексея Горевого — отозвать свою кандидатуру. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти. По его данным, разговор состоялся на прошлой неделе. «Срок, который был дан Горевому, — до конца второго этапа выборов. Тот ушел думать», — поделился собеседник. Сам председатель думы на сообщение корреспондента в мессенджере по теме не ответил. Оперативно получить комментарий Олега Чемезова также не удалось. Источник агентства уточнил, что даже если Горевой откажется сам отозвать свою кандидатуру, его снимут с выборов принудительно. «То есть фамилия в любом случае не будет вынесена на рассмотрение депутатов, а окончательное решение примут именно они на очередном заседании. Неудачный расклад для амбициозного политика, который хочет строить большую карьеру», — пояснил собеседник. Второй этап конкурса пройдет 28 и 29 ноября. Десять кандидатов, которые заявились на выборы, представят свои концепции развития округа, а конкурсная комиссия отберет на решающее голосование на менее двух человек. Помимо Писцова и Горевого в выборах участвуют начальница отдела инвестиционного развития администрации Березовского городского округа Юлия Маслакова, директор «Березовской клиники» Неля Пономарева, директор медцентра «Мой доктор», депутат Светлана Очканова, глава юридической компании «Ненашев и партнеры» Игорь Ненашев, бизнесмены Сергей Стецов, Алексей Дмитриев, Евгений Черемисин, юрист Андрей Еланцев — также давний враг Писцова. При этом всех их кроме Еланцева называют спойлерами основных кандидатов. В губернаторской резиденции убеждены, что за Горевым стоит депутат заксо, бизнесмен Вячеслав Брозовский, у которого с Писцовым жесткий бизнес-конфликт. Брозовского даже сделали формально ответственным за переизбрание Писцова по линии «Единой России», однако он в частных беседах убеждает чиновников, что не контролирует недовольное думское большинство, а реальным субъектом является как раз Горевой, контролирующий местный хлебокомбинат. Губернатор Евгений Куйвашев над схваткой, публичной поддержки он не дает ни одному из кандидатов (Писцов удостоился лишь кулуарного одобрения). Все новости о выборах в Березовском — в отдельном сюжете URA.RU.