В Тюмени снимут ролик о наказании за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Мэрия Тюмени ищет подрядчика для создания видеоролика, в котором горожанам расскажут о наказании, которое их ждет за сотрудничество с украинскими спецслужбами, диверсии и госизмену. Информация представлена на сайте госзакупок.
«Исполнитель обязан оказать услуги по производству видеоролика по профилактике терроризма. Производство организовано с целью информирования населения Тюмени об ответственности за совершение диверсионных действий (государственной измены), совершаемых под воздействием украинских специальных служб», — говорится в документах закупки.
Стоимость работ оценили в 50 000 рублей. Ролик будет длиться от 20 до 30 секунд. В нем также расскажут о наказании, которое грозит горожанам, если они преступят закон после взаимодействия с международными террористическими организациями, националистическими и неонацистскими организациями и пропагандистскими центрами Запада.
Ранее URA.RU писало, что в Тобольске задержали мужчин, которые по заданию неизвестных лиц собирались взорвать здание управления МВД. Исполнители держали связь с заказчиками через мессенджер, у них нашли «коктейли Молотова» и самодельное взрывное устройство.
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