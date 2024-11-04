04 ноября 2024

Энергетики отчитались о восстановлении электроснабжения в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрывы на электросетях починили
Обрывы на электросетях починили Фото:

Система электроснабжения в Пермском крае восстановлена после удара стихии, сообщили в пермском филиале «Россети Урал». Снегопады и сильный ветер ранее оставили без электричества жителей севера региона. 

«Энергетики выполнили осмотры 1450 километров высоковольтных линий, устранили более 100 обрывов проводов, удалили гололедно-изморозевые отложения свыше 300 километров линий электропередачи, сняли с воздушных линий, более 500 выпавших от порывов ветра деревьев. Специалисты восстановили работу более 370 трансформаторных подстанций», — сообщали URA.RU в компании.

Между тем, проблемы с электроснабжением остаются с водозабором «Извер» в Березниках. «Территориальная сетевая организация, отвечающая за его электроснабжение, не может обеспечить стабильную работу находящейся в ее зоне ответственности кабельно-воздушной линии 10 кВ, питающей водозабор», — пояснили в «Пермэнерго». Все электросетевые объекты в зоне ответственности «Пермэнерго» функционируют в нормальном режиме.

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Система электроснабжения в Пермском крае восстановлена после удара стихии, сообщили в пермском филиале «Россети Урал». Снегопады и сильный ветер ранее оставили без электричества жителей севера региона.  «Энергетики выполнили осмотры 1450 километров высоковольтных линий, устранили более 100 обрывов проводов, удалили гололедно-изморозевые отложения свыше 300 километров линий электропередачи, сняли с воздушных линий, более 500 выпавших от порывов ветра деревьев. Специалисты восстановили работу более 370 трансформаторных подстанций», — сообщали URA.RU в компании. Между тем, проблемы с электроснабжением остаются с водозабором «Извер» в Березниках. «Территориальная сетевая организация, отвечающая за его электроснабжение, не может обеспечить стабильную работу находящейся в ее зоне ответственности кабельно-воздушной линии 10 кВ, питающей водозабор», — пояснили в «Пермэнерго». Все электросетевые объекты в зоне ответственности «Пермэнерго» функционируют в нормальном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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