Энергетики отчитались о восстановлении электроснабжения в Пермском крае

Система электроснабжения в Пермском крае восстановлена после удара стихии, сообщили в пермском филиале «Россети Урал». Снегопады и сильный ветер ранее оставили без электричества жителей севера региона.
«Энергетики выполнили осмотры 1450 километров высоковольтных линий, устранили более 100 обрывов проводов, удалили гололедно-изморозевые отложения свыше 300 километров линий электропередачи, сняли с воздушных линий, более 500 выпавших от порывов ветра деревьев. Специалисты восстановили работу более 370 трансформаторных подстанций», — сообщали URA.RU в компании.
Между тем, проблемы с электроснабжением остаются с водозабором «Извер» в Березниках. «Территориальная сетевая организация, отвечающая за его электроснабжение, не может обеспечить стабильную работу находящейся в ее зоне ответственности кабельно-воздушной линии 10 кВ, питающей водозабор», — пояснили в «Пермэнерго». Все электросетевые объекты в зоне ответственности «Пермэнерго» функционируют в нормальном режиме.
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