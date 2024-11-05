Суд вынес приговор первому из ОПГ челябинских дорожников

Полтора года проведет в колонии общего режима топ-менеджер крупной дорожной компании за посредничество в передаче взяток контролирующим органам. Также ему предстоит заплатить штраф в 600 тысяч рублей, сообщили URA.RU в управлении СКР по Челябинской области. По информации URA.RU, речь идет о Гарнике Колозяне из ООО «Уралдорстрой».
«Следствием и судом установлено, что 6 сентября 2023 года директор по общим вопросам компании передал через посредника начальнику отдела технического контроля ОГКУ „Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований“ взятку за сокрытие дефектов асфальтобетонного покрытия при составлении акта отбора проб образцов асфальтобетона. Суд с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве назначил виновному наказание в виде 1 года и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе регионального управления Следкома.
Преступление было выявлено управлением ФСБ по Челябинской области. По данным следствия, представители принадлежащего семье Колозянов ООО «Уралдорстрой» подкупили сотрудников контрольно-надзорных структур. Один из них получил взятку в виде асфальта на сумму свыше 2,9 млн рублей. За это контролеры помогали компании с приемкой не выполненных работ и сигнализировали о проверках. Посредник — Никита Иноземцев передал сравнительно небольшую сумму в 30 тысяч рублей, что — вкупе с активным сотрудничеством с правоохранителями — обеспечило ему сравнительно мягкое наказание.
Группировка занималась хищением бюджетных средств, которые выделялись на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. Сотрудники УФСБ и СКР по региону задержали всех участников ОПГ. В их домах и в строительной компании прошли обыски. Также оперативно-следственные мероприятия прошли в министерстве дорожного хозяйства области, ОГКУ «Челябинскавтодор», «ЮУЦДИИ».
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