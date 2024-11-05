Минобороны предупредило о радиационной аварии на Украине

На Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения. В Минобороны отметили, что это можно классифицировать как «радиационную аварию». Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Настороженность вызывает доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру [Украины Денису] Шмыгалю. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения», — сказал Кириллов, его слова передает ТАСС. По словам Игоря Кириллова, все источники находились в Институте метрологии в Харьковской области.
Ранее ВСУ обстреляли инфраструктуру Запорожской АЭС. Был уничтожен пост радиационного контроля станции. В пресс-службе ЗАЭС отметили, что после удара специалисты вручную замерили уровень радиации, он находится в норме.
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