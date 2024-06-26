Украина уничтожила пост радиационного контроля ЗАЭС: карта СВО на 26 июня

Киев нанес удар по посту радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

26 июня 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины в очередной раз обстреляла инфраструктуру Запорожской АЭС. Был уничтожен пост радиационного контроля станции. Интерактивная карта спецоперации, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Прилет по инфраструктуре ЗАЭС В Великой Знаменке был уничтожен один из постов радиационного контроля ЗАЭС. ВСУ ударили по нему из артиллерии. Этот пост использовался для контроля окружающей среды. В пресс-службе ЗАЭС отметили, что после удара специалисты вручную замерили уровень радиации. Он находится в норме. Удары по российским регионам ВСУ при помощи двух беспилотников атаковали Смоленскую область. Дроны были подавлены. Никто не пострадал, ничто не разрушилось, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Армия Украины атаковала область примерно в четыре часа утра, целью стали военные объекты. Также ВСУ атаковали Донецк при помощи РСЗО HIMARS. Погибли три мирных жителя, пострадали девять. Снаряд попал в многоэтажку, произошел взрыв. Разрушено несколько квартир. В Черном море около пляжа в Севастополе был обнаружен неразорвавшийся боеприпас после украинской атаки 23 июня. Спасатели планируют уничтожить его на месте. В МЧС добавили, что обследовано около двух гекторов водной акватории. Общая территория поиска составляет шесть гектаров. Опасные предметы на берегу не найдены. В Россию вернулись военнопленные Российский Ил-76 доставил 90 военных РФ в Москву. Ранее они находились в украинском плену. В столице они пройдут курс лечения и реабилитации. Обмен произошел по формуле 90 на 90 при посредничестве ОАЭ. Донецкая область ВС РФ продвинулись к селу Константиновка, находится рядом с Марьинкой, — были взяты несколько опорных пунктов. В Минобороны РФ сообщили: «Противник с трудом оказывает очаговое сопротивление, предпринимая попытки задержать продвижение наших подразделений применением ударных беспилотников». Однако у ВСУ не получается остановить ВС РФ. Украинская оборона на этом направлении разваливается. ВСУ за сутки попытались провести ротации около пяти населенных пунктов: Владимировка, Октябрь, Сторожевое, Дорожнянка и Чаривное. Российская армия не допустила усиления передовых позиций. В районе Великой Новоселки ВС РФ ударили по опорным пунктам и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны. За сутки группировка «Восток» уничтожила более 150 военных Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины в очередной раз обстреляла инфраструктуру Запорожской АЭС. Был уничтожен пост радиационного контроля станции. Интерактивная карта спецоперации, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. В Великой Знаменке был уничтожен один из постов радиационного контроля ЗАЭС. ВСУ ударили по нему из артиллерии. Этот пост использовался для контроля окружающей среды. В пресс-службе ЗАЭС отметили, что после удара специалисты вручную замерили уровень радиации. Он находится в норме. ВСУ при помощи двух беспилотников атаковали Смоленскую область. Дроны были подавлены. Никто не пострадал, ничто не разрушилось, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Армия Украины атаковала область примерно в четыре часа утра, целью стали военные объекты. Также ВСУ атаковали Донецк при помощи РСЗО HIMARS. Погибли три мирных жителя, пострадали девять. Снаряд попал в многоэтажку, произошел взрыв. Разрушено несколько квартир. В Черном море около пляжа в Севастополе был обнаружен неразорвавшийся боеприпас после украинской атаки 23 июня. Спасатели планируют уничтожить его на месте. В МЧС добавили, что обследовано около двух гекторов водной акватории. Общая территория поиска составляет шесть гектаров. Опасные предметы на берегу не найдены. Российский Ил-76 доставил 90 военных РФ в Москву. Ранее они находились в украинском плену. В столице они пройдут курс лечения и реабилитации. Обмен произошел по формуле 90 на 90 при посредничестве ОАЭ. ВС РФ продвинулись к селу Константиновка, находится рядом с Марьинкой, — были взяты несколько опорных пунктов. В Минобороны РФ сообщили: «Противник с трудом оказывает очаговое сопротивление, предпринимая попытки задержать продвижение наших подразделений применением ударных беспилотников». Однако у ВСУ не получается остановить ВС РФ. Украинская оборона на этом направлении разваливается. ВСУ за сутки попытались провести ротации около пяти населенных пунктов: Владимировка, Октябрь, Сторожевое, Дорожнянка и Чаривное. Российская армия не допустила усиления передовых позиций. В районе Великой Новоселки ВС РФ ударили по опорным пунктам и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны. За сутки группировка «Восток» уничтожила более 150 военных Украины.