Экс-учредитель компании-строителя Чусовского моста в Пермском крае ликвидируется

АО «СПК», которое выступало учредителем Пермской концессионной компании (ПКК), находится в стадии ликвидации. ПКК является концессионером строительства моста через Чусовую в Пермском крае.
«АО „СПК“ находится в процессе ликвидации. Ранее АО являлось учредителем концессионера по строительству Чусовского моста ООО „Пермская концессионная компания“», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Как ранее сообщало URA.RU, работы на стройке моста через Чусовую возобновились в конце октября. До этого власти расторгли контракт с подрядчиком. Историю моста мы описывали здесь.
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