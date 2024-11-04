04 ноября 2024

Экс-учредитель компании-строителя Чусовского моста в Пермском крае ликвидируется

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через Чусовую доложен был заработать в полную силу давно
Мост через Чусовую доложен был заработать в полную силу давно Фото:

АО «СПК», которое выступало учредителем Пермской концессионной компании (ПКК), находится в стадии ликвидации. ПКК является концессионером строительства моста через Чусовую в Пермском крае.

«АО „СПК“ находится в процессе ликвидации. Ранее АО являлось учредителем концессионера по строительству Чусовского моста ООО „Пермская концессионная компания“», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Как ранее сообщало URA.RU, работы на стройке моста через Чусовую возобновились в конце октября. До этого власти расторгли контракт с подрядчиком. Историю моста мы описывали здесь. 

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АО «СПК», которое выступало учредителем Пермской концессионной компании (ПКК), находится в стадии ликвидации. ПКК является концессионером строительства моста через Чусовую в Пермском крае. «АО „СПК“ находится в процессе ликвидации. Ранее АО являлось учредителем концессионера по строительству Чусовского моста ООО „Пермская концессионная компания“», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Как ранее сообщало URA.RU, работы на стройке моста через Чусовую возобновились в конце октября. До этого власти расторгли контракт с подрядчиком. Историю моста мы описывали здесь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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