Уральская ассоциация туризма (УАТ), объединяющая игроков отрасли, попросила спикера думы Екатеринбурга Анну Гурарий не вводить турналог с 1 января 2025 года в городе и отложить решение вопроса на полгода-год. Документ (имеется в распоряжении URA.RU) подписал президент УАТ Михаил Мальцев.
«Туристический бизнес Свердловской области очень встревожен планами по введению туристического налога в Свердловской области и городе Екатеринбурге с 1 января 2025 года. Уже несколько месяцев эта тема активно обсуждается отельерами, туроператорами и другими членами Уральской ассоциации туризма. Мы предлагаем отложить введение туристического налога как минимум на полгода-год, проанализировать результаты сбора налогов в других регионах», — заявил в письме Мальцев.
Он также подчеркнул, что большая часть клиентов отелей — это деловые путешественники. Но с введением налога предприятиям станет невыгодно командировать своих сотрудников для бизнес-встреч, все перейдет в формат видеоконференций, как было во времена коронавируса.
«Свердловская область и Екатеринбург прилагают значительные усилия по привлечению потенциальных туристов в регион, а введение налога при не до конца сформированном и закрепившемся на общероссийском рынке туристическом имидже Среднего Урала и его главного города — несвоевременная и непродуктивная мера, фактически — контрмаркетинг и антиреклама», — добавил Мальцев.
Президент УАТ отметил, что обычно туристический налог вводится из-за переизбытка гостей в городах и для сохранности объектов историко-культурного наследия. Что нельзя сказать про Екатеринбург и область. Перенасыщения туристами в регионе нет, заявил Мальцев. Налог осложнит процедуру регистрации постояльцев, может оказаться неподъемным для тех, кто размещается в недорогих отелях, хостелах и не принесет ожидаемых средств для дальнейшего развития отрасли, опасается он.
«При средней стоимости размещения 500 рублей в сутки налог в 100 рублей повысит цены сразу на 20%», — объяснил Мальцев.
За комментариями агентство URA.RU обратилось к Гурарий. Дозвониться до нее к моменту публикации не удалось.
Ранее мэр Алексей Орлов заявил, что турналог в 14-ти городах, входящих в агломерацию столицы Урала, может начать действовать с 1 января 2025 года. Он должен стать дополнительным источником для реализации таких проектов, как «Ночь музыки» и фестиваль «Атмосфера». Средства пойдут, например, на установку модульных туалетов и знаков туристической навигации. Сумма налога должна составить 100 рублей, она будет закладываться в стоимость проживания. Вопрос с турналогом мэрия обещала решить совместно с думой до 1 декабря.
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