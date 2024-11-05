Отставка Владимира Уйбы: как врач стал губернатором Коми и куда он двинется дальше

Глава республики Коми Владимир Уйба 5 ноября заявил об уходе со своей должности. Он не назвал причину своей отставки, но отметил, что российский президент Владимир Путин дал ему новый фронт работы на федеральном уровне. В этом материале URA.RU рассказывает о том, как обычный врач из Екатеринбурга стал губернатором Коми и куда он двинется дальше.
Почему ушел с должности
Владимир Уйба заявил о своем уходе с должности 5 ноября. Он поблагодарил правительство республики Коми и глав муниципалитетов за совместную, результативную работу. По его словам, республика и все граждане навсегда останутся в его сердце.
Куда двинется дальше
По словам Уйбы, президент РФ «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». Однако он не пояснил, чем именно будет заниматься после ухода с должности, но поблагодарил Путина за доверие.
Слухи об отставке
По данным «Коммерсанта», отставка Уйбы была ожидаемой. Отмечается, что по рейтингу агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по уровню влияния глав региона он занимал последнее место. По данным газеты, Уйба не был эффективным управленцем, не смог сформировать нормально работающую команду, а его общение с населением и элитами было грубым и порой неадекватным. В последние несколько месяцев Уйба вступил в конфликт с работающими в регионе сырьевыми корпорациями, что могло стать одной из причин отставки.
Ранее также заявили о своем уходе с должности губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Тамбовской области Максим Егоров. По словам Голубева, ему предложили новую должность, однако какую именно, он не стал разглашать.
Биография
Владимир Уйба родился 4 октября 1958 года в Омске в семье инженеров. В 1982 году Уйба окончил Свердловский медицинский институт, затем в 2000 году — Академию народного хозяйства. Он является доктором медицинских наук и автором научных трудов в области общественного здоровья.
Карьеру в медицине Уйба начинал в Екатеринбурге, затем он был главным врачом профилактория Белоярской АЭС и начальником медико-санитарной части №32. С 2003 года возглавлял ФУ «Медбиоэкстрем», значительно расширив его, акцентируя внимание на медицине катастроф. В январе 2020 года стал заместителем министра здравоохранения России.
В апреле 2020 года Уйба был назначен врио главы республики Коми, а 13 сентября победил на выборах, набрав 73,18%. Спустя 10 дней вступил в должность губернатора региона после отставки Сергея Гапликова.
Следующие выборы главы республики Коми
Следующие выборы главы республики Коми состоятся 14 сентября 2025 года. Об этом сообщил сам Уйба, его слова приводит РИА «Новости».
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