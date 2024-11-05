Челябинский губернатор Текслер встретился с председателем Госдумы Володиным. Фото

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Встреча Вячеслава Володина и Алексея Текслера в Челябинске
На встрече Володин и Текслер (слева направо)подняли вопросы экономики и социальной сферы Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным рассказал о развитии экономики региона. Как сообщили в пресс-службе главы области, они обсудили создаваемую особую экономическую зону.

«У нас значительный тренд на рост внутреннего регионального продукта. В 2024 году он достигнет трех триллионов рублей, а пять лет назад составлял порядка 1,5 триллионов рублей. Мы динамично движемся вперед. В 2023 году индекс промышленного производства составил 110,9%. И, несмотря на высокую базу прошлого года, мы сохраняем положительную динамику и в этом году», — привела пресс-служба слова Текслера.

Челябинский губернатор отметил работу региона в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на подготовку кадров. По словам Текслера, для поддержки новых производств в вузах появляются профильные факультеты. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, продолжается строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня.

Отдельно глава региона остановился на социальных мерах поддержки участников СВО и их семей. Участники встречи обсудили проекты помощи подшефным территориям на Донбассе.

Володин посетил завод по производству промышленных роботов ЧКПЗ. Спикер Госдумы вместе с губернатором Текслером ознакомился с производством роботов-манипуляторов RusRobot, которые используются в различных отраслях промышленности. Володин подчеркнул, что владение технологиями является ключевым фактором для развития страны. В ходе визита в Челябинск председатель нижней палаты парламента провел выездное совещание Совета Госдумы, посвященное законодательному обеспечению развития промышленности в России.

Встреча Вячеслава Володина и Алексея Текслера в Челябинске
Вячеслав Володин интересовался развитием промышленности поддержкой участников СВО и их семей
Фото:
Встреча Вячеслава Володина и Алексея Текслера в Челябинске
Алексей Текслер отметил, что внутренний региональный продукт достигнет по итогам года 1,5 триллиона рублей
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным рассказал о развитии экономики региона. Как сообщили в пресс-службе главы области, они обсудили создаваемую особую экономическую зону. «У нас значительный тренд на рост внутреннего регионального продукта. В 2024 году он достигнет трех триллионов рублей, а пять лет назад составлял порядка 1,5 триллионов рублей. Мы динамично движемся вперед. В 2023 году индекс промышленного производства составил 110,9%. И, несмотря на высокую базу прошлого года, мы сохраняем положительную динамику и в этом году», — привела пресс-служба слова Текслера. Челябинский губернатор отметил работу региона в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на подготовку кадров. По словам Текслера, для поддержки новых производств в вузах появляются профильные факультеты. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, продолжается строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня. Отдельно глава региона остановился на социальных мерах поддержки участников СВО и их семей. Участники встречи обсудили проекты помощи подшефным территориям на Донбассе. Володин посетил завод по производству промышленных роботов ЧКПЗ. Спикер Госдумы вместе с губернатором Текслером ознакомился с производством роботов-манипуляторов RusRobot, которые используются в различных отраслях промышленности. Володин подчеркнул, что владение технологиями является ключевым фактором для развития страны. В ходе визита в Челябинск председатель нижней палаты парламента провел выездное совещание Совета Госдумы, посвященное законодательному обеспечению развития промышленности в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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