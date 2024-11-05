Челябинский губернатор Текслер встретился с председателем Госдумы Володиным. Фото

05 ноября 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

На встрече Володин и Текслер (слева направо)подняли вопросы экономики и социальной сферы Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным рассказал о развитии экономики региона. Как сообщили в пресс-службе главы области, они обсудили создаваемую особую экономическую зону. «У нас значительный тренд на рост внутреннего регионального продукта. В 2024 году он достигнет трех триллионов рублей, а пять лет назад составлял порядка 1,5 триллионов рублей. Мы динамично движемся вперед. В 2023 году индекс промышленного производства составил 110,9%. И, несмотря на высокую базу прошлого года, мы сохраняем положительную динамику и в этом году», — привела пресс-служба слова Текслера. Челябинский губернатор отметил работу региона в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на подготовку кадров. По словам Текслера, для поддержки новых производств в вузах появляются профильные факультеты. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, продолжается строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня. Отдельно глава региона остановился на социальных мерах поддержки участников СВО и их семей. Участники встречи обсудили проекты помощи подшефным территориям на Донбассе. Володин посетил завод по производству промышленных роботов ЧКПЗ. Спикер Госдумы вместе с губернатором Текслером ознакомился с производством роботов-манипуляторов RusRobot, которые используются в различных отраслях промышленности. Володин подчеркнул, что владение технологиями является ключевым фактором для развития страны. В ходе визита в Челябинск председатель нижней палаты парламента провел выездное совещание Совета Госдумы, посвященное законодательному обеспечению развития промышленности в России. Вячеслав Володин интересовался развитием промышленности поддержкой участников СВО и их семей Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Текслер отметил, что внутренний региональный продукт достигнет по итогам года 1,5 триллиона рублей Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным рассказал о развитии экономики региона. Как сообщили в пресс-службе главы области, они обсудили создаваемую особую экономическую зону. «У нас значительный тренд на рост внутреннего регионального продукта. В 2024 году он достигнет трех триллионов рублей, а пять лет назад составлял порядка 1,5 триллионов рублей. Мы динамично движемся вперед. В 2023 году индекс промышленного производства составил 110,9%. И, несмотря на высокую базу прошлого года, мы сохраняем положительную динамику и в этом году», — привела пресс-служба слова Текслера. Челябинский губернатор отметил работу региона в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на подготовку кадров. По словам Текслера, для поддержки новых производств в вузах появляются профильные факультеты. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, продолжается строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня. Отдельно глава региона остановился на социальных мерах поддержки участников СВО и их семей. Участники встречи обсудили проекты помощи подшефным территориям на Донбассе. Володин посетил завод по производству промышленных роботов ЧКПЗ. Спикер Госдумы вместе с губернатором Текслером ознакомился с производством роботов-манипуляторов RusRobot, которые используются в различных отраслях промышленности. Володин подчеркнул, что владение технологиями является ключевым фактором для развития страны. В ходе визита в Челябинск председатель нижней палаты парламента провел выездное совещание Совета Госдумы, посвященное законодательному обеспечению развития промышленности в России.