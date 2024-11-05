05 ноября 2024

Толпы израильтян вышли на протесты из-за решения Нетаньяху об отставке Галанта. Видео

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Протестующие перекрыли улицы и зажгли костры, пишет Ynet
Протестующие перекрыли улицы и зажгли костры, пишет Ynet Фото:

В Тель-Авиве начались протесты против отставки бывшего министра обороны Йоава Галанта. Митингующие недовольны решением премьер-министра Беньямина Нетаньяху. В СМИ пишут о перекрытии дорог в центре столицы Израиля.

«Менее чем через час толпы людей начали выходить на улицы во многих городах. Митингующие скандируют „Биби-предатель“ (прозвище Нетаньяху — прим. URA.RU). десятки людей перекрыли переулки Аялона в обоих направлениях и зажгли костры», — говорится в материале Ynet.

Нетаньяху отправил в отставку Галанта вечером 5 ноября. Свое решение он объяснил пропажей доверия к генерал-майору. Галанта заменили главой МИД Израиля Исраэлем Кацем.

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В Тель-Авиве начались протесты против отставки бывшего министра обороны Йоава Галанта. Митингующие недовольны решением премьер-министра Беньямина Нетаньяху. В СМИ пишут о перекрытии дорог в центре столицы Израиля. «Менее чем через час толпы людей начали выходить на улицы во многих городах. Митингующие скандируют „Биби-предатель“ (прозвище Нетаньяху — прим. URA.RU). десятки людей перекрыли переулки Аялона в обоих направлениях и зажгли костры», — говорится в материале Ynet. Нетаньяху отправил в отставку Галанта вечером 5 ноября. Свое решение он объяснил пропажей доверия к генерал-майору. Галанта заменили главой МИД Израиля Исраэлем Кацем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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