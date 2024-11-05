В Тель-Авиве начались протесты против отставки бывшего министра обороны Йоава Галанта. Митингующие недовольны решением премьер-министра Беньямина Нетаньяху. В СМИ пишут о перекрытии дорог в центре столицы Израиля.
«Менее чем через час толпы людей начали выходить на улицы во многих городах. Митингующие скандируют „Биби-предатель“ (прозвище Нетаньяху — прим. URA.RU). десятки людей перекрыли переулки Аялона в обоих направлениях и зажгли костры», — говорится в материале Ynet.
Нетаньяху отправил в отставку Галанта вечером 5 ноября. Свое решение он объяснил пропажей доверия к генерал-майору. Галанта заменили главой МИД Израиля Исраэлем Кацем.
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