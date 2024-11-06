ВС РФ зачистили еще один большой участок в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили территорию площадью в 15 квадратных километров между населенными пунктами Максимовка и Трудовое на юге Кураховского направления в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Вооруженные силы Российской Федерации освободили достаточно большой участок между населенными пунктами Максимовка и Трудовое. Общая площадь зачистки оставила 15 квадратных километров», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС.
Ранее ВС РФ проводили зачистку в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР. Тогда в плен российским военным попало множество солдат противника, не успевшие покинуть эти районы.
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