ВС РФ зачистили еще один большой участок в ДНР

ВС РФ зачистили большой участок на юге кураховского направления в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ освободили 15 квадратных километров между Максимовкой и Трудовым в ДНР, заявил Рогов
ВС РФ освободили 15 квадратных километров между Максимовкой и Трудовым в ДНР, заявил Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили территорию площадью в 15 квадратных километров между населенными пунктами Максимовка и Трудовое на юге Кураховского направления в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Вооруженные силы Российской Федерации освободили достаточно большой участок между населенными пунктами Максимовка и Трудовое. Общая площадь зачистки оставила 15 квадратных километров», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС.

Ранее ВС РФ проводили зачистку в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР. Тогда в плен российским военным попало множество солдат противника, не успевшие покинуть эти районы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили территорию площадью в 15 квадратных километров между населенными пунктами Максимовка и Трудовое на юге Кураховского направления в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Вооруженные силы Российской Федерации освободили достаточно большой участок между населенными пунктами Максимовка и Трудовое. Общая площадь зачистки оставила 15 квадратных километров», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС. Ранее ВС РФ проводили зачистку в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР. Тогда в плен российским военным попало множество солдат противника, не успевшие покинуть эти районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...