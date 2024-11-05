Арестант, позвонивший на свадьбу из СИЗО Екатеринбурга, попал в карцер

06 ноября 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Рази Халилов попал в СИЗО после перестрелки в «Гринвиче» Фото: Илья Московец © URA.RU Арестант екатеринбургского СИЗО-1 Рази Халилов, по неофициальным данным, попал в карцер после звонка на азербайджанскую свадьбу (в ГУФСИН по этому факту проводят проверку). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Халилову назначили десять суток в карцере. Это произошло после того, как он позвонил по видео на свадьбу своей племянницы», — сказал собеседник агентства. В свердловском ГУФСИН заявили, что не могут предоставлять персональные данные арестантов. Также, по словам источника, Халилов будто бы уже попадался в СИЗО с запрещенными веществами (наркотики и алкоголь). В ГУФСИН эти сведения опровергли. Свадьба прошла 12 октября в торговом центре Baku Plaza, на ней было около 600 гостей. Мероприятие транслировали на YouTube. Однако сейчас записи стрима на канале уже нет. Халилов засветился несколько раз. На кадрах он улыбается и приветствует гостей. На свадьбе ему якобы посвятили песню, как уважаемому человеку. В ГУФСИН заявляли, что видео могло быть записано заранее, когда Рази еще находился на свободе. «Никакой бороды сейчас у него нет. Антураж [на видео] не похож на СИЗО-1. Никаких доказательств, что это он общается по видеосвязи из СИЗО нет», — комментировал URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Осенью 2023 года Халилов и Гусейн Аллахвердиев устроили стрельбу в торговом центре «Гринвич». По слухам, причиной стало то, что они не поделили место в коридоре. Обошлось без пострадавших, фигурантов задержали и отправили под стражу. 17 сентября текущего года Рази и Гусейна приговорили к колонии. Их адвокаты подали жалобы в облсуд, осужденные ожидают апелляции в СИЗО-1. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестант екатеринбургского СИЗО-1 Рази Халилов, по неофициальным данным, попал в карцер после звонка на азербайджанскую свадьбу (в ГУФСИН по этому факту проводят проверку). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Халилову назначили десять суток в карцере. Это произошло после того, как он позвонил по видео на свадьбу своей племянницы», — сказал собеседник агентства. В свердловском ГУФСИН заявили, что не могут предоставлять персональные данные арестантов. Также, по словам источника, Халилов будто бы уже попадался в СИЗО с запрещенными веществами (наркотики и алкоголь). В ГУФСИН эти сведения опровергли. Свадьба прошла 12 октября в торговом центре Baku Plaza, на ней было около 600 гостей. Мероприятие транслировали на YouTube. Однако сейчас записи стрима на канале уже нет. Халилов засветился несколько раз. На кадрах он улыбается и приветствует гостей. На свадьбе ему якобы посвятили песню, как уважаемому человеку. В ГУФСИН заявляли, что видео могло быть записано заранее, когда Рази еще находился на свободе. «Никакой бороды сейчас у него нет. Антураж [на видео] не похож на СИЗО-1. Никаких доказательств, что это он общается по видеосвязи из СИЗО нет», — комментировал URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Осенью 2023 года Халилов и Гусейн Аллахвердиев устроили стрельбу в торговом центре «Гринвич». По слухам, причиной стало то, что они не поделили место в коридоре. Обошлось без пострадавших, фигурантов задержали и отправили под стражу. 17 сентября текущего года Рази и Гусейна приговорили к колонии. Их адвокаты подали жалобы в облсуд, осужденные ожидают апелляции в СИЗО-1.