На свадьбе в Екатеринбурге посвятили песню арестанту, позвонившему по видео

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Оглашение приговора Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву в Ленинском районном суде. Екатеринбург , халилов рази
Рази Халилов получил срок за стрельбу в торговом центре Фото:

Осужденному за перестрелку в «Гринвиче» Рази Халилову на азербайджанской свадьбе, к которой он подключился по видео из СИЗО-1 (в ГУФСИН это опровергают), посвятили песню. Об этом URA.RU рассказал источник.

«На этой свадьбе Рази Халилову посвятили песню, как уважаемому человеку», — сказал собеседник агентства. Возможно, ее он и слушал на кадрах, которые прислал читатель URA.RU.

Мероприятие в Baku Plaza прошло 12 октября. На свадьбе было около 600 гостей. Ее снимали на камеры и транслировали в YouTube (сейчас записи на канале уже нет). В какой-то момент один из гостей показал телефон в камеру, где Халилов улыбался и приветствовал гостей.

В свердловском ГУФСИН сведения опровергли. По данным ведомства, видео могло быть сделано заранее, когда Рази находился на свободе.

Приговор Халилов получил вместе с Гусейном Аллахвердиевым, с которым в ноябре 2023 года устроил перестрелку в «Гринвиче». Тогда обошлось без пострадавших. Силовики задержали и возбудили уголовное дело. 17 сентября южане получили по четыре года колонии. Сейчас мужчины ожидают апелляции.

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Осужденному за перестрелку в «Гринвиче» Рази Халилову на азербайджанской свадьбе, к которой он подключился по видео из СИЗО-1 (в ГУФСИН это опровергают), посвятили песню. Об этом URA.RU рассказал источник. «На этой свадьбе Рази Халилову посвятили песню, как уважаемому человеку», — сказал собеседник агентства. Возможно, ее он и слушал на кадрах, которые прислал читатель URA.RU. Мероприятие в Baku Plaza прошло 12 октября. На свадьбе было около 600 гостей. Ее снимали на камеры и транслировали в YouTube (сейчас записи на канале уже нет). В какой-то момент один из гостей показал телефон в камеру, где Халилов улыбался и приветствовал гостей. В свердловском ГУФСИН сведения опровергли. По данным ведомства, видео могло быть сделано заранее, когда Рази находился на свободе. Приговор Халилов получил вместе с Гусейном Аллахвердиевым, с которым в ноябре 2023 года устроил перестрелку в «Гринвиче». Тогда обошлось без пострадавших. Силовики задержали и возбудили уголовное дело. 17 сентября южане получили по четыре года колонии. Сейчас мужчины ожидают апелляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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