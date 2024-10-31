В ГУФСИН высказались о видео с арестантом, звонившим из СИЗО Екатеринбурга

В ГУФСИН опровергли, что арестант звонил на свадьбу из СИЗО Екатеринбурга

01 ноября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Рази Халилов находится в екатеринбургском СИЗО-1 Фото: Илья Московец © URA.RU В свердловском ГУФСИН опровергли сведения, что осужденный за перестрелку в «Гринвиче» Рази Халилов звонил по видеосвязи из СИЗО-1 своим друзьям на азербайджанскую свадьбу. По словам официального представителя ведомства, видео могло быть записано заранее. «Скорее всего, видео было записано где-то на свободе, заранее. Никакой бороды у [Халилова] сейчас нет, мы боремся, чтобы не было никаких инфекций. Также антураж на кадрах не похож на СИЗО-1. Мы регулярно проводим профилактические мероприятия, в ходе которых изымаются запрещенные гаджеты. Никаких доказательств, что это он общается по видеосвязи из СИЗО нет», — сказал URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Видео с Халиловым URA.RU отправил читатель. По его словам, свадьба прошла 12 октября в ТЦ Baku Plaza. На кадрах видно, как один из гостей показывает в камеру телефон, на котором Халилов улыбается и машет рукой. Мероприятие транслировалось на YouTube, однако сейчас записи на канале уже нет. Один из операторов, проводивший съемку, сказал URA.RU, что свадьба была грузино-азербайджанской. Инцидент, после которого Халилова отправили за решетку, произошел вечером 26 ноября прошлого года. По слухам, он и Гусейн Аллахвердиев не поделили место в коридоре в «Гринвиче». Между мужчинами разрослась ссора, в ходе которой они открыли стрельбу из пневматических пистолетов. Никто из гостей ТЦ не пострадал. Силовики задержали южан и возбудили уголовное дело. 17 сентября суд приговорил обоих к лишению свободы на четыре года. Защита обжаловала приговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском ГУФСИН опровергли сведения, что осужденный за перестрелку в «Гринвиче» Рази Халилов звонил по видеосвязи из СИЗО-1 своим друзьям на азербайджанскую свадьбу. По словам официального представителя ведомства, видео могло быть записано заранее. «Скорее всего, видео было записано где-то на свободе, заранее. Никакой бороды у [Халилова] сейчас нет, мы боремся, чтобы не было никаких инфекций. Также антураж на кадрах не похож на СИЗО-1. Мы регулярно проводим профилактические мероприятия, в ходе которых изымаются запрещенные гаджеты. Никаких доказательств, что это он общается по видеосвязи из СИЗО нет», — сказал URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Видео с Халиловым URA.RU отправил читатель. По его словам, свадьба прошла 12 октября в ТЦ Baku Plaza. На кадрах видно, как один из гостей показывает в камеру телефон, на котором Халилов улыбается и машет рукой. Мероприятие транслировалось на YouTube, однако сейчас записи на канале уже нет. Один из операторов, проводивший съемку, сказал URA.RU, что свадьба была грузино-азербайджанской. Инцидент, после которого Халилова отправили за решетку, произошел вечером 26 ноября прошлого года. По слухам, он и Гусейн Аллахвердиев не поделили место в коридоре в «Гринвиче». Между мужчинами разрослась ссора, в ходе которой они открыли стрельбу из пневматических пистолетов. Никто из гостей ТЦ не пострадал. Силовики задержали южан и возбудили уголовное дело. 17 сентября суд приговорил обоих к лишению свободы на четыре года. Защита обжаловала приговор.