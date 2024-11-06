В Екатеринбурге заметили билборды с новыми выплатами участникам спецоперации

Размер единовременной выплаты военным с недавних пор составляет 2,1 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На улицах Екатеринбурга появились билборды с новыми выплатами для участников российской спецоперации на Украине. Как стало известно URA.RU, так главы районов реагируют на критику военкомов, недовольных тем, что после индексации выплат не было масштабной уличной рекламной кампании.

Фото, которыми с URA.RU поделился читатель, сделаны в Орджоникидзевском районе. На плакатах указана актуальная сумма — 2,1 миллиона рублей при заключении контракта с Минобороны.

Ее утвердили в сентябре. «Военкомам не нравилось, что после этого на улицах не было новых плакатов», — объяснил собеседник агентства.

В октябре власти Екатеринбурга упростили процедуру получения выплат. Теперь бойцы могут получать единовременные выплаты независимо от прописки.

Плакаты массово развесили минувшей ночью Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU