После разноса от военкомов Екатеринбург завешивают плакатами с новыми выплатами для бойцов СВО. Фото

В Екатеринбурге заметили билборды с новыми выплатами участникам спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
Размер единовременной выплаты военным с недавних пор составляет 2,1 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На улицах Екатеринбурга появились билборды с новыми выплатами для участников российской спецоперации на Украине. Как стало известно URA.RU, так главы районов реагируют на критику военкомов, недовольных тем, что после индексации выплат не было масштабной уличной рекламной кампании.

Фото, которыми с URA.RU поделился читатель, сделаны в Орджоникидзевском районе. На плакатах указана актуальная сумма — 2,1 миллиона рублей при заключении контракта с Минобороны.

Ее утвердили в сентябре. «Военкомам не нравилось, что после этого на улицах не было новых плакатов», — объяснил собеседник агентства.

В октябре власти Екатеринбурга упростили процедуру получения выплат. Теперь бойцы могут получать единовременные выплаты независимо от прописки.

Плакаты массово развесили минувшей ночью
Плакаты массово развесили минувшей ночью
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улицах Екатеринбурга появились билборды с новыми выплатами для участников российской спецоперации на Украине. Как стало известно URA.RU, так главы районов реагируют на критику военкомов, недовольных тем, что после индексации выплат не было масштабной уличной рекламной кампании. Фото, которыми с URA.RU поделился читатель, сделаны в Орджоникидзевском районе. На плакатах указана актуальная сумма — 2,1 миллиона рублей при заключении контракта с Минобороны. Ее утвердили в сентябре. «Военкомам не нравилось, что после этого на улицах не было новых плакатов», — объяснил собеседник агентства. В октябре власти Екатеринбурга упростили процедуру получения выплат. Теперь бойцы могут получать единовременные выплаты независимо от прописки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...