Фура перекрыла движение по Челябинскому тракту, выстроилась пробка. Фото

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В аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото:

На Челябинском тракте возле Сысерти днем 6 ноября автомобилисты встали в огромную пробку из-за фуры, которая развернулась и перекрыла большую часть дороги. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Возле поворота на Сысерть посреди дороги развернуло фуру. Большегруз заблокировал движение по трассе. Машины осторожно объезжают препятствие по краю участка», — сказал собеседник. В «Уралуправтодоре» отметили, что движение осуществляется по переходно-скоростной полосе.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. Там пояснили, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на отбойник. «В результате аварии люди не пострадали, движение транспорта в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе», — отметили в ведомстве.

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На Челябинском тракте возле Сысерти днем 6 ноября автомобилисты встали в огромную пробку из-за фуры, которая развернулась и перекрыла большую часть дороги. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле поворота на Сысерть посреди дороги развернуло фуру. Большегруз заблокировал движение по трассе. Машины осторожно объезжают препятствие по краю участка», — сказал собеседник. В «Уралуправтодоре» отметили, что движение осуществляется по переходно-скоростной полосе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. Там пояснили, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на отбойник. «В результате аварии люди не пострадали, движение транспорта в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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