Фура перекрыла движение по Челябинскому тракту, выстроилась пробка. Фото

06 ноября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

В аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На Челябинском тракте возле Сысерти днем 6 ноября автомобилисты встали в огромную пробку из-за фуры, которая развернулась и перекрыла большую часть дороги. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле поворота на Сысерть посреди дороги развернуло фуру. Большегруз заблокировал движение по трассе. Машины осторожно объезжают препятствие по краю участка», — сказал собеседник. В «Уралуправтодоре» отметили, что движение осуществляется по переходно-скоростной полосе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. Там пояснили, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на отбойник. «В результате аварии люди не пострадали, движение транспорта в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе», — отметили в ведомстве. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Челябинском тракте возле Сысерти днем 6 ноября автомобилисты встали в огромную пробку из-за фуры, которая развернулась и перекрыла большую часть дороги. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле поворота на Сысерть посреди дороги развернуло фуру. Большегруз заблокировал движение по трассе. Машины осторожно объезжают препятствие по краю участка», — сказал собеседник. В «Уралуправтодоре» отметили, что движение осуществляется по переходно-скоростной полосе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. Там пояснили, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на отбойник. «В результате аварии люди не пострадали, движение транспорта в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе», — отметили в ведомстве.