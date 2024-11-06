На Челябинском тракте возле Сысерти днем 6 ноября автомобилисты встали в огромную пробку из-за фуры, которая развернулась и перекрыла большую часть дороги. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Возле поворота на Сысерть посреди дороги развернуло фуру. Большегруз заблокировал движение по трассе. Машины осторожно объезжают препятствие по краю участка», — сказал собеседник. В «Уралуправтодоре» отметили, что движение осуществляется по переходно-скоростной полосе.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. Там пояснили, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на отбойник. «В результате аварии люди не пострадали, движение транспорта в сторону Челябинска осуществляется по одной полосе», — отметили в ведомстве.
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