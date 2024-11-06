Что известно о новых министрах правительства Челябинской области

Челябинский губернатор Текслер назначил глав вновь образованных министерств
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Губернатор Алексей Текслер добавил министров в правительство Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер добавил министров в правительство Челябинской области Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановления об образовании четырех министерств из числа новых ведомств, которые решено было создать в правительстве региона после сентябрьских выборов. Что известно о новых министрах — читайте в материале URA.RU.

Министерство архитектуры и строительства

У Ольги Никитиной хороший бэкграунд работы в сфере архитектуры и строительства
У Ольги Никитиной хороший бэкграунд работы в сфере архитектуры и строительства
Фото:

Ольга Никитина до назначения успела меньше года проработать начальником управления архитектуры и строительства администрации Челябинска.

Однако с лета 2023 года Никитина исполняла обязанности заместителя начальника управления архитектуры администрации, также она также руководила отделом перспективного развития. На этой должности она определяла развитие городских территорий, анализировала архитектурные практики и возможности их применения в Челябинске.

Министерство ЖКХ

Людмила Алпатова до начала 2023 года руководила управлением инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры региона. Карьерный рост ее начался с ареста первого замминистра Ивана Белавкина. Сначала Алпатова стала исполняющей обязанности первого замминистра. А уже в июле 2023 года, продемонстрировав деловые качества, избавилась от приставки «и. о.»

Министерство международного и межрегионального сотрудничества

Дмитрий Глухарев также «вырос» в руководителя самостоятельного ведомства из замминистра экономического развития. До назначения на этот пост он возглавлял управление внешнеэкономических связей. В минэко Глухарев отвечал как раз за вопросы внешнеэкономических отношений и международных связей.

Министерство молодежной политики

Юрия Болдырева давно хотели видеть в правительстве Челябинской области
Юрия Болдырева давно хотели видеть в правительстве Челябинской области
Фото:

Юрий Болдырев долгое время был начальником штаба студенческих отрядов области. Под его руководством Челябинское региональное отделение Российских студенческих отрядов дважды становилось лучшим в стране — в 2015 и в 2019 годах. Также с 2017 по 2021 год он занимал должность руководителя строительного направления МООО «Российские Студенческие Отряды», а в 2021 году был избран начальником штаба студотрядов УрФО. Также он курировал участие челябинской молодежи в восстановлении Донбасса.

Первая попытка пригласить его на госслужбу оказалась неудачной. В 2020 году Болдырев отказался отказался стать начальником воссозданного в структуре областного правительства Главного управления молодежной политики.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановления об образовании четырех министерств из числа новых ведомств, которые решено было создать в правительстве региона после сентябрьских выборов. Что известно о новых министрах — читайте в материале URA.RU. Министерство архитектуры и строительства Ольга Никитина до назначения успела меньше года проработать начальником управления архитектуры и строительства администрации Челябинска. Однако с лета 2023 года Никитина исполняла обязанности заместителя начальника управления архитектуры администрации, также она также руководила отделом перспективного развития. На этой должности она определяла развитие городских территорий, анализировала архитектурные практики и возможности их применения в Челябинске. Министерство ЖКХ Людмила Алпатова до начала 2023 года руководила управлением инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры региона. Карьерный рост ее начался с ареста первого замминистра Ивана Белавкина. Сначала Алпатова стала исполняющей обязанности первого замминистра. А уже в июле 2023 года, продемонстрировав деловые качества, избавилась от приставки «и. о.» Министерство международного и межрегионального сотрудничества Дмитрий Глухарев также «вырос» в руководителя самостоятельного ведомства из замминистра экономического развития. До назначения на этот пост он возглавлял управление внешнеэкономических связей. В минэко Глухарев отвечал как раз за вопросы внешнеэкономических отношений и международных связей. Министерство молодежной политики Юрий Болдырев долгое время был начальником штаба студенческих отрядов области. Под его руководством Челябинское региональное отделение Российских студенческих отрядов дважды становилось лучшим в стране — в 2015 и в 2019 годах. Также с 2017 по 2021 год он занимал должность руководителя строительного направления МООО «Российские Студенческие Отряды», а в 2021 году был избран начальником штаба студотрядов УрФО. Также он курировал участие челябинской молодежи в восстановлении Донбасса. Первая попытка пригласить его на госслужбу оказалась неудачной. В 2020 году Болдырев отказался отказался стать начальником воссозданного в структуре областного правительства Главного управления молодежной политики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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