В Челябинске выбрали нового главного архитектора

В Челябинске начальником управления архитектуры и строительства администрации Челябинска стала ранее исполняющая обязанности заместителя начальника управления архитектуры администрации Ольга Никитина. Об этом 1 марта на аппаратном совещании сообщила глава города Наталья Котова.
«Начальником управления архитектуры и строительства администрации Челябинска с 1 марта назначена Ольга Никитина. Мы ее все поздравляем», — сообщила Котова.
С лета 2023 года Никитина исполняла обязанности заместителя начальника управления архитектуры администрации, также она также руководила отделом перспективного развития. На этой должности она определяла развитие городских территорий, анализировала архитектурные практики и возможности их применения в Челябинске.
Ранее главным архитектором Челябинска был Павел Крутолапов, в 2020 году он сменил на посту Николая Ющенко. За три года в городе был принят новый генплан, стартовала программа реновации, были благоустроены многие парки и скверы.
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