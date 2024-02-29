29 февраля 2024

В Челябинске выбрали нового главного архитектора

Главным архитектором Челябинска стала Ольга Никитина
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по новым правилам застройки и Генплану города. Челябинск, публичные слушания, никитина ольга
Ольга Никитина официально стала начальником городского управления архитектуры Челябинска Фото:

В Челябинске начальником управления архитектуры и строительства администрации Челябинска стала ранее исполняющая обязанности заместителя начальника управления архитектуры администрации Ольга Никитина. Об этом 1 марта на аппаратном совещании сообщила глава города Наталья Котова.

«Начальником управления архитектуры и строительства администрации Челябинска с 1 марта назначена Ольга Никитина. Мы ее все поздравляем», — сообщила Котова.

С лета 2023 года Никитина исполняла обязанности заместителя начальника управления архитектуры администрации, также она также руководила отделом перспективного развития. На этой должности она определяла развитие городских территорий, анализировала архитектурные практики и возможности их применения в Челябинске.

Ранее главным архитектором Челябинска был Павел Крутолапов, в 2020 году он сменил на посту Николая Ющенко. За три года в городе был принят новый генплан, стартовала программа реновации, были благоустроены многие парки и скверы.

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В Челябинске начальником управления архитектуры и строительства администрации Челябинска стала ранее исполняющая обязанности заместителя начальника управления архитектуры администрации Ольга Никитина. Об этом 1 марта на аппаратном совещании сообщила глава города Наталья Котова. «Начальником управления архитектуры и строительства администрации Челябинска с 1 марта назначена Ольга Никитина. Мы ее все поздравляем», — сообщила Котова. С лета 2023 года Никитина исполняла обязанности заместителя начальника управления архитектуры администрации, также она также руководила отделом перспективного развития. На этой должности она определяла развитие городских территорий, анализировала архитектурные практики и возможности их применения в Челябинске. Ранее главным архитектором Челябинска был Павел Крутолапов, в 2020 году он сменил на посту Николая Ющенко. За три года в городе был принят новый генплан, стартовала программа реновации, были благоустроены многие парки и скверы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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