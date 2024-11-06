В Кургане достраивают двухэтажного кафе в микрорайоне Заозерный. На прилегающей территории объекта идут работы по благоустройству — обустраиваются подъездные дороги. Об этом передает корреспондент URA.RU. До этого стройка была заморожена в течение 15 лет, и за это время у долгостроя три раза менялся собственник.
«Здание будущего кафе уже застеклили. Рядом работает спецтехника. На прилегающей территории делают подъездные дорожки», — передает корреспондент. Объект планируют сдать в первом квартале 2025 года.
Участок по улице Мостостроителей, 10б был предоставлен в аренду в 2009 году для строительства кафе. Впоследствии арендатором объект незавершенного строительства был продан третьему лицу. В 2017 году заключался новый договор на три года, но тогда собственник также не исполнил обязательств по строительству кафе. После этого объект был изъят и реализован с торгов. Строительными работами кафе занимается тот же подрядчик, что возводит пятизвездочную гостиницу на Куйбышева.
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