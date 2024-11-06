Что ждет свердловских бойцов СВО, попавших в плен на Украине

Свердловских военных, попавших в плен ВСУ, внесли в список на обмен
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Пленные уральцы ждут обмена (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловчан, попавших в украинский плен, внесли в список на обмен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

«Среди наших земляков есть те, кто находится в плену. Данные об их количестве и местонахождении являются закрытыми и не подлежат огласке. В каждом конкретном случае составляются документы для внесения в списки на обмен, и эта работа ведется с большой ответственностью. Мы поддерживаем плотную связь с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, которая помогает координировать наши усилия, а также с семьями наших бойцов, оказавшимися в непростой ситуации. Мы продолжаем делать все возможное для их возвращения домой», — отметили в аппарате омбудсмена.

Ранее URA.RU сообщало о возвращении домой четырех свердловчан, которые стали участниками масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. После возвращения они будут перевезены в санаторий Минобороны России, где им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU.

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Свердловчан, попавших в украинский плен, внесли в список на обмен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. «Среди наших земляков есть те, кто находится в плену. Данные об их количестве и местонахождении являются закрытыми и не подлежат огласке. В каждом конкретном случае составляются документы для внесения в списки на обмен, и эта работа ведется с большой ответственностью. Мы поддерживаем плотную связь с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, которая помогает координировать наши усилия, а также с семьями наших бойцов, оказавшимися в непростой ситуации. Мы продолжаем делать все возможное для их возвращения домой», — отметили в аппарате омбудсмена. Ранее URA.RU сообщало о возвращении домой четырех свердловчан, которые стали участниками масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. После возвращения они будут перевезены в санаторий Минобороны России, где им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Вся актуальная информация о спецоперации — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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