Четверо свердловских военных вернулись из украинского плена

После масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся четверо свердловчан. Все возвращенные — участники боев в Курской области. Сейчас они находятся в Белоруссии, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Четверо из них (возвращенных из плена — прим. URA.RU) — из нашего списка. Троих подавал нам лично командир бригады… А вот четвертый, слава богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата. Ролик пыточный», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Она подчеркнула, что военные уже позвонили домой. В ближайшее время их перевезут в санаторий Минобороны России.
РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95 18 октября. Сейчас бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Во время предыдущего обмена также вернулись домой четверо свердловчан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!