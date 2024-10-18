18 октября 2024

Четверо свердловских военных вернулись из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас солдаты находятся в Белоруссии
Сейчас солдаты находятся в Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся четверо свердловчан. Все возвращенные — участники боев в Курской области. Сейчас они находятся в Белоруссии, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Четверо из них (возвращенных из плена — прим. URA.RU) — из нашего списка. Троих подавал нам лично командир бригады… А вот четвертый, слава богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата. Ролик пыточный», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что военные уже позвонили домой. В ближайшее время их перевезут в санаторий Минобороны России.

РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95 18 октября. Сейчас бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Во время предыдущего обмена также вернулись домой четверо свердловчан.

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После масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся четверо свердловчан. Все возвращенные — участники боев в Курской области. Сейчас они находятся в Белоруссии, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Четверо из них (возвращенных из плена — прим. URA.RU) — из нашего списка. Троих подавал нам лично командир бригады… А вот четвертый, слава богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата. Ролик пыточный», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она подчеркнула, что военные уже позвонили домой. В ближайшее время их перевезут в санаторий Минобороны России. РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95 18 октября. Сейчас бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Во время предыдущего обмена также вернулись домой четверо свердловчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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