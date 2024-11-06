Кто строит больше всего жилья в Тюмени

В Тюмени обновился топ застройщиков по количеству возводимого жилья. В настоящий момент в рейтинге зарегистрированы 58 компаний, которые строят дома с использованием договоров долевого участия. В совокупности они работают над почти три миллиона квадратных метров жилых помещений, сообщает Единый ресурс застройщиков России.
Примечательно, что на первые пять строк регионального рейтинга приходится почти 44% возводимых домов. Корреспондент URA.RU выяснил, что это за компании и какие именно жилые комплексы они намерены ввести в эксплуатацию.
Важно: рейтинг составляется исключительно на основании объемов строительства в Тюменской области. Потребительские качества, класс жилья, стройки за пределами региона и иные показатели на положение компаний в рейтинге не влияют.
Пять регионов, 15 ЖК
Первую строку по объемам в Тюмени занимает группа компаний «Страна Девелопмент». По данным портала ЕРЗ.РФ, на ее долю приходится 17,45% общего объема, это 721,6 тысяча жилых «квадратов». В настоящий момент подразделения компании трудятся над восемью жилыми комплексами в Тюменской области, в том числе — в одном из самых престижных районов, 5-м Заречном. Кроме того, еще семь проектов «Страны» находятся в других регионах. В федеральном рейтинге застройщик занимает 12 место.
Новый центр
Еще одна компания, которая входит в плеяду застройщиков 5-го заречного — «ЭНКО». Этот девелопер возводит на территории региона четыре жилых комплекса и отстает от первого места рейтинга с разницей почти в два раза. «ЭНКО» также уже давно вышло за пределы Тюмени — проекты компании есть еще в четырех регионах России. Федеральный рейтинг отдал ЭНКО 21 строку.
Главное — узнаваемость
Компания, чей стиль в городе уже узнают — «Брусника» — занимает в региональном рейтинге третью строку с общей площадью в 312,3 квадратами жилья. В Тюмени компания возводит восемь ЖК, а кроме того работает над проектами еще в шести регионах. В федеральном топе «Брусника» стоит на восьмой строке.
Наука о земле
Больше 254,5 тысяч жилых «квадратов» возводит группа компаний «География». Всего у этого девелопера три проекта в Тюменской и столько же в Курганской областях. В Тюмени все три проекта строятся в 5-м Заречном. Федеральный рейтинг отводит «Географии» 59 строку.
Новый DOK
Замыкает пятерку лидеров в Тюменской области группа компаний «ТИС»: 169,8 тысяч квадратов занимают три жилых комплекса, один из которых является амбициозным проектом по возрождению района ДОК. В другие регионы компания на данный момент не вышла, а в национальном топе занимает 119 строку.
Как ранее рассказало URA.RU, застройщики продолжают находить способы держаться на плаву, несмотря на ситуацию на рынке недвижимости. Впрочем, многие уверены, что со временем рынок выйдет из кризиса и стабилизируется.
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