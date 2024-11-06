Экотропа на острове Веры на озере Тургояк в Челябинской области стала длиннее почти на 400 метров и оборудована настилами, лавочкам и тремя смотровыми площадками. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.
«Экотропа на острове Веры стала почти на 400 метров длиннее. Помимо настилов, были также установлены ограждения, лавочка, информационный аншлаг, оборудованы три смотровые площадки», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Деревянные настилы сделают более комфортной саму прогулку и снизят антропогенную нагрузку на знаменитый объект культурного наследия. Сейчас для обновленной экотропы разрабатывается новый экскурсионный маршрут, чтобы туристы могли насладиться природными красотами и узнать интересную информацию во время прогулок, сообщили в ГБУ «ООПТ Челябинской области».
Из деревни Тыелга под Миассом 9 ноября откроют новую тропу на Таганай. Протяженность маршрута составила 19 километров, рассказала ранее URA.RU волонтер Екатерина Вологдина.
В Челябинской области достаточно мест, куда можно отправиться за активным отдыхом в выходные или праздничные дни. Одним из таких мест являются экологические тропы. Десять самых красивых туристических троп в Челябинской области в подборке на URA.RU.
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