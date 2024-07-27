Экотропы Челябинской области: пещеры, медведи и сталактиты. Инфографика

В Челябинской области располагаются экотропы протяженностью до 25 километров

28 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Для прогулки по челябинским экотропам не нужна специальная подготовка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области достаточно мест, куда можно отправиться за активным отдыхом. На просторах региона расположены горы, хребты, пещеры, реки, озера и ручейки. Для более комфортного времяпровождения на природе там организованы экологические тропы. А о том, где можно увидеть сталактиты, внутренние водоемы и медведей — в подборке URA.RU От самых больших до самых маленьких маршрутов На пути челябинских экотроп встречаются пещеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В окрестностях Кыштыма находится сеть экологических троп, объединяющая территории вокруг двух гор — Егозы и Сугомака. Общая протяженность троп — почти 25 километров. На маршруте встречаются Сугомакская пещера, озеро Сугомак и спортивный комплекс «Егоза». В этом месте можно посмотреть на горные массивы, ручейки и пещеры. Доехать из Челябинска можно двигаясь по челябинскому тракту до указателя на Касли, Кыштым. Въехав в Кыштым, после указателя на Кузнечиху свернуть направо, через два километра повернуть налево, еще через два километра будет ГЛЦ «Егоза». Несколько экотроп располагаются как в самом парке «Зюраткуль», так и поблизости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области расположилась экотропа «Петропавловка», проходящая через тайгу. От деревни с одноименным названием начинается почти шестикилометровый маршрут (в одну сторону) и проходит он до вершины горы Пески хребта Сука. Занимает маршрут около шести километров и проходит через заповедник «Зигальга». На протяжении всей дистанции установлены указатели и беседка. Относится тропа к нацпарку «Зюраткуль. Доехать до него можно на личном транспорте. По трассе М-5 «Москва — Челябинск» до деревни «Петропавловка», не доезжая до нацпарка «Зюраткуль». Экотропа в нацпарке «Зюраткуль» приведет на гору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экотропа «Малая медвежья» в национальном парке «Зюраткуль» длиною около шести километров ведет на вершину хребта Зюраткуль высотой в 1175 метров и встречает гостей стендом с информацией и климатической картой. На тропе установлены памятки по тому, как правильно вести себя при встрече с животными, потому что там обитают медведи. На маршруте также встречаются беседки и ручейки. В национальном парке «Таганай» располагаются две экологических тропы. Первая — «Весь Таганай за 600 шагов», протяженностью 1,5 километра. Она проводит через урочище Черная скала, вершину Назминского хребта. Еще одна тропа, но подлиннее — «Семибратка». Ее дистанция около четырех километров и на ее пути встретятся две лестницы до смотровых площадок и беседки. Маршрут этой тропы кольцевой. До Златоуста можно доехать на автомобиле по трассе М5. А также добраться можно на автобусе или электричке. А вот уже от вокзалов Златоуста до входа на территорию парка можно добраться на такси, маршрутке или даже пешком. Увидеть реку Ай можно в Веселовке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Веселовка Златоуста находится тропа «Веселовская околица» протяженностью три километра. Вдоль извилистых деревенских улиц, где есть еще и лесной бор с рекой Ай, располагаются лавочки, на которых можно сделать остановку, отдохнуть и насладиться красотами, а также узреть фотовыставку с кадрами горного хребта Уреньга. Добраться до тропы можно также сначала доехав до Златоуста, а далее на автобусе добраться до села Веселовка. Рядом с некоторыми экотропами раньше добывали ископаемые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Миассом расположился природно-индустриальный парк «Призрак горы Французской» и экотропа «Рудник Холмистый». Ее общая протяженность около 2,6 километра. До рудника два километра и еще 600 метров по главной тропе. Маршрут там кольцевой и на его территории установлены информационные стенды, скамейки и лестницы. Ранее там добывали асбест, про историю месторождения которого также можно узнать из плакатов или от экскурсовода. Добраться до парка «Призрак горы французской» можно проехав через поселок Новотагилка, а далее доехав до поселка Наилы. После пешком через подвесной мост над рекой Миасс. Тропы в Челябинской области проходят по горам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экотропа «Слюдорудник» находиться в Кыштыме и проходит по южному склону Слюдяной горы. На некоторых точках маршрута стоят информационные стенды, через которые туристы могут узнать история этого уголка природы. Ранее там добывали слюду и теперь следуя дистанции в 1,5 километра там можно наткнуться на старые слюдяные выработки, изучить дно старого карьера и подняться на смотровую площадку. Доехать можно челябинскому тракту до села Тюбук и свернув направо в сторону Касли. Минуя Кыштым отправится в сторону поселка Слюдорудник, ориентируйтесь на указатели. В пещере возле села Серпиевка висят сталактиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Малая экотропа» длиною всего 550 метров находится на территории Серприевского природного комплексного заказника. Маршрут приведет к пещерному граду, пещерам, карстовым комплексам со сталактитами и внутренними озерами. Для детей там есть «Тропа сказок», протяженностью 250 метров. Доехать можно, начиная движение по трассе М5, в сторону поселка Саргазы, далее в сторону Тимирязевского ехать через Сатку или Бакал до села Серпиевка. Увидеть реку Катав можно поднявшись по лестнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории памятника природы «Большая Усть-Катавская пещера» расположилась экотропа протяженностью 500 метров. Она выполнена в виде лестницы, которая ведет к пещере «Комсомольская». Поднявшись на вершину Хапова гребня, откроется вид на реку Катав. Держать путь стоит по трассе М5, проезжая Тимирязевский, Юрюзань и так следом до самой пещеры, находящейся вдали от Усть-Катава. Самая маленькая экотропа находится в Усть-Катаве URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области достаточно мест, куда можно отправиться за активным отдыхом. На просторах региона расположены горы, хребты, пещеры, реки, озера и ручейки. Для более комфортного времяпровождения на природе там организованы экологические тропы. А о том, где можно увидеть сталактиты, внутренние водоемы и медведей — в подборке URA.RU В окрестностях Кыштыма находится сеть экологических троп, объединяющая территории вокруг двух гор — Егозы и Сугомака. Общая протяженность троп — почти 25 километров. На маршруте встречаются Сугомакская пещера, озеро Сугомак и спортивный комплекс «Егоза». В этом месте можно посмотреть на горные массивы, ручейки и пещеры. В Катав-Ивановском районе Челябинской области расположилась экотропа «Петропавловка», проходящая через тайгу. От деревни с одноименным названием начинается почти шестикилометровый маршрут (в одну сторону) и проходит он до вершины горы Пески хребта Сука. Занимает маршрут около шести километров и проходит через заповедник «Зигальга». На протяжении всей дистанции установлены указатели и беседка. Относится тропа к нацпарку «Зюраткуль. Экотропа «Малая медвежья» в национальном парке «Зюраткуль» длиною около шести километров ведет на вершину хребта Зюраткуль высотой в 1175 метров и встречает гостей стендом с информацией и климатической картой. На тропе установлены памятки по тому, как правильно вести себя при встрече с животными, потому что там обитают медведи. На маршруте также встречаются беседки и ручейки. В национальном парке «Таганай» располагаются две экологических тропы. Первая — «Весь Таганай за 600 шагов», протяженностью 1,5 километра. Она проводит через урочище Черная скала, вершину Назминского хребта. Еще одна тропа, но подлиннее — «Семибратка». Ее дистанция около четырех километров и на ее пути встретятся две лестницы до смотровых площадок и беседки. Маршрут этой тропы кольцевой. В селе Веселовка Златоуста находится тропа «Веселовская околица» протяженностью три километра. Вдоль извилистых деревенских улиц, где есть еще и лесной бор с рекой Ай, располагаются лавочки, на которых можно сделать остановку, отдохнуть и насладиться красотами, а также узреть фотовыставку с кадрами горного хребта Уреньга. Под Миассом расположился природно-индустриальный парк «Призрак горы Французской» и экотропа «Рудник Холмистый». Ее общая протяженность около 2,6 километра. До рудника два километра и еще 600 метров по главной тропе. Маршрут там кольцевой и на его территории установлены информационные стенды, скамейки и лестницы. Ранее там добывали асбест, про историю месторождения которого также можно узнать из плакатов или от экскурсовода. Экотропа «Слюдорудник» находиться в Кыштыме и проходит по южному склону Слюдяной горы. На некоторых точках маршрута стоят информационные стенды, через которые туристы могут узнать история этого уголка природы. Ранее там добывали слюду и теперь следуя дистанции в 1,5 километра там можно наткнуться на старые слюдяные выработки, изучить дно старого карьера и подняться на смотровую площадку. «Малая экотропа» длиною всего 550 метров находится на территории Серприевского природного комплексного заказника. Маршрут приведет к пещерному граду, пещерам, карстовым комплексам со сталактитами и внутренними озерами. Для детей там есть «Тропа сказок», протяженностью 250 метров. На территории памятника природы «Большая Усть-Катавская пещера» расположилась экотропа протяженностью 500 метров. Она выполнена в виде лестницы, которая ведет к пещере «Комсомольская». Поднявшись на вершину Хапова гребня, откроется вид на реку Катав.