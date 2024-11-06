Пермский экс-депутат ГД Бурнашов после выхода из колонии живет с мамой

Экс-депутат госдумы от Пермского края Алексей Бурнашев после выхода из колонии ведет аскетичный образ жизни. По информации источника URA.RU в политэлитах региона, Бурнашов сразу после освобождения переехал к своей маме. Они живут в Орджоникидзевском районе.
«Алексей Бурнашов живет в пятиэтажке где-то в глубине Орджоникидзевского района. Живут вдвоем. Вроде бы пока он нигде не работает», — отметил инсайдер.
Бурнашов был совладельцем «Пермского домостроительного комбината вместе со своим отцом. Но вышел из бизнеса в 2017 году. По его декларациям, которые он подавал в госдуму, в собственности у экс-депутата не было имущества и транспортных средств. Были только служебная квартира в Москве (166 кв.м.) и еще одна квартира в 74,1 кв.м. (возможно, в Перми). Имущества не было и у детей. Декларацию на супругу он не подавал.
По данным базы судебных приставов, у Бурнашова имеется непогашенная задолженность в 3,2 млн рублей по кредитным платежам. Алексей Бурнашов освободился из ИК-29 в Перми в начале сентября в связи с истечением срока наказания. Он был осужден в мае 2022 года. Летом 2021 года его автомобиль остановили сотрудники ДПС. Бурнашов, тогда депутат госдумы РФ, был в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался препятствовать полицейским, а одного из них пытался укусить за ухо. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы, но впоследствии ему сократили срок отбывания наказания.
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