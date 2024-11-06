В МИД России раскрыли, как будут сотрудничать со Штатами и Трампом

МИД: Россия будет жестко отстаивать свои интересы при новом президенте США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия, несмотря на победу Трампа в выборах, настроена продолжать достижение своих целей на СВО
Россия, несмотря на победу Трампа в выборах, настроена продолжать достижение своих целей на СВО Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Россия будет жестко отстаивать свои национальные интересы и продолжать добиваться целей спецоперации при новом президенте США Дональде Трампе. Об этом заявили в МИД РФ.

«Россия будет работать с новой Администрацией, когда она „пропишется“ в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства. В заявлении также сказано, что вне зависимости от того, кто будет находиться в Белом доме, в политической элите США так или иначе будут сохраняться антироссийский курс и стратегия по «сдерживанию Москвы». Все это сохранится, даже несмотря на изменения во внутренней политике страны.

В США состоялись 60-е выборы президента 5 ноября. По предварительным данным, опубликованным американскими СМИ, победа досталась кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Он набрал 277 голосов от выборщиков, в то время, как его оппонент Камала Харрис от демократов — 226 голосов. Многие мировые лидера уже поздравили Трампа с победой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия будет жестко отстаивать свои национальные интересы и продолжать добиваться целей спецоперации при новом президенте США Дональде Трампе. Об этом заявили в МИД РФ. «Россия будет работать с новой Администрацией, когда она „пропишется“ в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства. В заявлении также сказано, что вне зависимости от того, кто будет находиться в Белом доме, в политической элите США так или иначе будут сохраняться антироссийский курс и стратегия по «сдерживанию Москвы». Все это сохранится, даже несмотря на изменения во внутренней политике страны. В США состоялись 60-е выборы президента 5 ноября. По предварительным данным, опубликованным американскими СМИ, победа досталась кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Он набрал 277 голосов от выборщиков, в то время, как его оппонент Камала Харрис от демократов — 226 голосов. Многие мировые лидера уже поздравили Трампа с победой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...