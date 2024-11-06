В МИД России раскрыли, как будут сотрудничать со Штатами и Трампом

Россия будет жестко отстаивать свои национальные интересы и продолжать добиваться целей спецоперации при новом президенте США Дональде Трампе. Об этом заявили в МИД РФ.
«Россия будет работать с новой Администрацией, когда она „пропишется“ в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства. В заявлении также сказано, что вне зависимости от того, кто будет находиться в Белом доме, в политической элите США так или иначе будут сохраняться антироссийский курс и стратегия по «сдерживанию Москвы». Все это сохранится, даже несмотря на изменения во внутренней политике страны.
В США состоялись 60-е выборы президента 5 ноября. По предварительным данным, опубликованным американскими СМИ, победа досталась кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Он набрал 277 голосов от выборщиков, в то время, как его оппонент Камала Харрис от демократов — 226 голосов. Многие мировые лидера уже поздравили Трампа с победой.
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