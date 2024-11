CNN объявил о победе Трампа

CNN: Трамп получил необходимый минимум голосов выборщиков для победы

Трамп уже празднует победу Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Дональд Трамп победил в президентской гонке в США. Он получил 276 голосов выборщиков, следует из данных CNN . Необходимый для победы порог — 270 голосов. The New York Times в прогнозе отдала Трампу 277 голосов выборщиков, так же как и телеканал Fox News. Аналогичная цифра прозвучала и в прогнозах Associated Press — 277 голосов.

