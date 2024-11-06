CNN объявил о победе Трампа

CNN: Трамп получил необходимый минимум голосов выборщиков для победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Трамп уже празднует победу Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Дональд Трамп победил в президентской гонке в США. Он получил 276 голосов выборщиков, следует из данных CNN. Необходимый для победы порог — 270 голосов.

The New York Times в прогнозе отдала Трампу 277 голосов выборщиков, так же как и телеканал Fox News. Аналогичная цифра прозвучала и в прогнозах Associated Press — 277 голосов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дональд Трамп победил в президентской гонке в США. Он получил 276 голосов выборщиков, следует из данных CNN. Необходимый для победы порог — 270 голосов. The New York Times в прогнозе отдала Трампу 277 голосов выборщиков, так же как и телеканал Fox News. Аналогичная цифра прозвучала и в прогнозах Associated Press — 277 голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...