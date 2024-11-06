CNN объявил о победе Трампа

Трамп уже празднует победу
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Дональд Трамп победил в президентской гонке в США. Он получил 276 голосов выборщиков, следует из данных
The New York Times в прогнозе отдала Трампу 277 голосов выборщиков, так же как и телеканал Fox News. Аналогичная цифра прозвучала и в прогнозах Associated Press — 277 голосов.
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