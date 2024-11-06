У курганцев, экстренно севших в Челябинске, возникли проблемы с возвращением

Пассажиры рейса из Сочи, экстренно приземлившегося в Челябинске, из-за плохих погодных условий вынуждены были продолжить путь до Кургана электричкой. По информации корреспондента URA.RU, все билеты на электричку и поезда в направлении Кургана были полностью раскуплены из-за большого количества пассажиров.
«До Кургана все билеты на электричку и поезда раскупили. Метель на всем Урале, многие самолеты не отправляют. Из самого Челябинска пока самолеты вылетают», — передает корреспондент URA.RU.
Кроме того, в Челябинске на фоне аномальных погодных условий возникли проблемы с размещением в гостиницах, так как многие пассажиры оказались вынуждены искать временное жилье. Это привело к дополнительным сложностям для тех, кто застрял в городе на неопределенный срок.
Ранее URA.RU писало, что самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться в аэропорту Челябинска из-за метели и плохой видимости. Большая часть летевших поняли приняли спокойно экстренную посадку. Позднее стало известно, что пассажиров самолета, летевшего из Сочи в Курган и сделавшего экстренную остановку в Челябинске, отправляют переждать метель в гостинице.
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