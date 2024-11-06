Национализированный «Ариант» в Челябинске судится с властями трех регионов

Национализированная группа компаний «Ариант» («ГК Ариант») судится в Арбитражном суде Челябинской области с властями трех регионов РФ. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила миллион рублей.
«Исковое заявление подано „ГК Ариант“. Сумма исковых требований — один миллион рублей», — отмечено на сайте суда.
Ответчиков трое. В их числе есть Минимущества Челябинской области, Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, Комитет по управлению госимуществом Кузбасса.
Деталей по иску нет. Холдинг «Ариант» национализирован по иску Генпрокуратуры РФ в апреле. Претензии выдвинуты из-за нарушения процессов приватизации Челябинского электрометаллургического комбината в 90-х годах. Компании были связаны отношениями собственности учредителей. В настоящий момент «Ариант» находится под управлением «Россельхозбанка».
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к участникам процесса. К моменту публикации ответы не поступили.
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