Национализированный «Ариант» в Челябинске судится с властями трех регионов

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"Ариант" предъявил властям претензии на миллион рублей
"Ариант" предъявил властям претензии на миллион рублей Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Национализированная группа компаний «Ариант» («ГК Ариант») судится в Арбитражном суде Челябинской области с властями трех регионов РФ. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила миллион рублей.

«Исковое заявление подано „ГК Ариант“. Сумма исковых требований — один миллион рублей», — отмечено на сайте суда.

Ответчиков трое. В их числе есть Минимущества Челябинской области, Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, Комитет по управлению госимуществом Кузбасса.

Деталей по иску нет. Холдинг «Ариант» национализирован по иску Генпрокуратуры РФ в апреле. Претензии выдвинуты из-за нарушения процессов приватизации Челябинского электрометаллургического комбината в 90-х годах. Компании были связаны отношениями собственности учредителей. В настоящий момент «Ариант» находится под управлением «Россельхозбанка».

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к участникам процесса. К моменту публикации ответы не поступили.

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Национализированная группа компаний «Ариант» («ГК Ариант») судится в Арбитражном суде Челябинской области с властями трех регионов РФ. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила миллион рублей. «Исковое заявление подано „ГК Ариант“. Сумма исковых требований — один миллион рублей», — отмечено на сайте суда. Ответчиков трое. В их числе есть Минимущества Челябинской области, Министерство по управлению госимуществом Свердловской области, Комитет по управлению госимуществом Кузбасса. Деталей по иску нет. Холдинг «Ариант» национализирован по иску Генпрокуратуры РФ в апреле. Претензии выдвинуты из-за нарушения процессов приватизации Челябинского электрометаллургического комбината в 90-х годах. Компании были связаны отношениями собственности учредителей. В настоящий момент «Ариант» находится под управлением «Россельхозбанка». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к участникам процесса. К моменту публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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