Транспортные заторы в городе Кургане достигли рекордной оценки в десять баллов. Машины стоят в разных частях города. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». Ранее десять баллов были отмечены, когда в Кургане выпал первый снег.
«Курган встал в десятибалльные пробки. Машины стоят на Пролетарской, Машиностроителей, Коли Мяготина, Красина, Галкинском переезде и Бурова-Петрова», — сообщает telegram-канал со ссылкой на сервис «2ГИС». Ситуация на дорогах динамично меняется.
Ранее URA.RU писало, что Курган столкнулся восьмибалльным затором. Транспорт встал на трассе, в центральной части города и других.
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