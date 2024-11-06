Курган встал в рекордные десятибалльные пробки. Скрин

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Заторы возникли на пути в Заозерный и центр города (архивное фото)
Заторы возникли на пути в Заозерный и центр города (архивное фото) Фото:

Транспортные заторы в городе Кургане достигли рекордной оценки в десять баллов. Машины стоят в разных частях города. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». Ранее десять баллов были отмечены, когда в Кургане выпал первый снег.

«Курган встал в десятибалльные пробки. Машины стоят на Пролетарской, Машиностроителей, Коли Мяготина, Красина, Галкинском переезде и Бурова-Петрова», — сообщает telegram-канал со ссылкой на сервис «2ГИС». Ситуация на дорогах динамично меняется.

Ранее URA.RU писало, что Курган столкнулся восьмибалльным затором. Транспорт встал на трассе, в центральной части города и других. 

В Кургане пробки в десять баллов
В Кургане пробки в десять баллов
Фото:

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Транспортные заторы в городе Кургане достигли рекордной оценки в десять баллов. Машины стоят в разных частях города. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». Ранее десять баллов были отмечены, когда в Кургане выпал первый снег. «Курган встал в десятибалльные пробки. Машины стоят на Пролетарской, Машиностроителей, Коли Мяготина, Красина, Галкинском переезде и Бурова-Петрова», — сообщает telegram-канал со ссылкой на сервис «2ГИС». Ситуация на дорогах динамично меняется. Ранее URA.RU писало, что Курган столкнулся восьмибалльным затором. Транспорт встал на трассе, в центральной части города и других. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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