Движение в центре Челябинска вечером 6 ноября оказалось почти парализовано из-за десятибалльных пробок, в связи со снегопадом. По данным сервиса «Яндекс карты», заторы наблюдаются во всех районах областного центра.
На карте указано более шести ДТП. Наиболее проблемные участки наблюдаются на Свердловском тракте в сторону Металлургического района, проспекте Ленина, улицах Доватора, Тимирязева, Энгельса, Труда, а также Блюхера и Цвиллинга. Обстановка на остальных дорогах города восемь — девять баллов.
В среду, 6 ноября, на Челябинск обрушилась метель. Челябинские синоптики усилили штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 15-20 метров в секунду и снега. Непогода связана со скандинавским циклоном, надвигающимся на область. По прогнозам метеорологов, снегопады будут идти до 10 ноября.
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