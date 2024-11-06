Челябинские синоптики усилили штормовое предупреждение на 6 и 7 ноября

06 ноября 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

На регион обрушится очень сильный снег и ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске и области 6 и 7 ноября ожидается очень сильный снег и ветер. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра усилили ранее переданное штормовое предупреждение. «Днем и вечером 6 ноября, ночью 7 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Усиление ветра 15-20 метров в секунду» — передают метеорологи. Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре, снегопаде и гололеде, которые обрушатся на регион 6 ноября. Областная ГАИ уже порекомендовала водителям не выезжать на дороги без крайней необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске и области 6 и 7 ноября ожидается очень сильный снег и ветер. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра усилили ранее переданное штормовое предупреждение. «Днем и вечером 6 ноября, ночью 7 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Усиление ветра 15-20 метров в секунду» — передают метеорологи. Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре, снегопаде и гололеде, которые обрушатся на регион 6 ноября. Областная ГАИ уже порекомендовала водителям не выезжать на дороги без крайней необходимости.