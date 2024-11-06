Челябинские синоптики усилили штормовое предупреждение на 6 и 7 ноября

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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга
На регион обрушится очень сильный снег и ветер Фото:

В Челябинске и области 6 и 7 ноября ожидается очень сильный снег и ветер. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра усилили ранее переданное штормовое предупреждение.

«Днем и вечером 6 ноября, ночью 7 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Усиление ветра 15-20 метров в секунду» — передают метеорологи.

Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре, снегопаде и гололеде, которые обрушатся на регион 6 ноября. Областная ГАИ уже порекомендовала водителям не выезжать на дороги без крайней необходимости.

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В Челябинске и области 6 и 7 ноября ожидается очень сильный снег и ветер. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра усилили ранее переданное штормовое предупреждение. «Днем и вечером 6 ноября, ночью 7 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается очень сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Усиление ветра 15-20 метров в секунду» — передают метеорологи. Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре, снегопаде и гололеде, которые обрушатся на регион 6 ноября. Областная ГАИ уже порекомендовала водителям не выезжать на дороги без крайней необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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