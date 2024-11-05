05 ноября 2024

На севере Пермского края люди пять дней живут без воды

В Березниках остаются проблемы с электроснабжением водозабора «Извер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии на электросетях не работает один их двух водозаборов в Березниках
Из-за аварии на электросетях не работает один их двух водозаборов в Березниках Фото:

В Березниковском округе продолжают восстановление электро- и водоснабжения. Электричество появилось в ряде населенных пунктов, но сохраняются сложности с водозабором «Извер». Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Березников Алексей Казаченко. 

«Восстановили электроснабжение в отдалённых населённых пунктах: Щекино, Володин Камень, Нижние и Верхние Новинки, Гунина, Игнашина, Кокуй, Загижга, Зыряна, Трезубы, Сороковая, частично Лысьва, Кондас. В работе — Лемзер и Сибирь. Аварийные работы по подключению „Извера“ пока не завершены. В течение дня поднимали квадрокоптер над линией электропередач, обнаружили повторные падения деревьев. Есть предполагаемое место разрыва ЛЭП между БКПРУ-4 и водозабором. Сейчас направили дополнительные бригады на снегоходах», — рассказал Казаченко.

Мэр Березников уточнил, что система водоснабжения постепенно заполняется, за исключением ВНС-10, которая обеспечивает водой старую часть города. Работы продолжатся до полного устранения аварийной ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 2 ноября в Березниках Пермского края произошли обрывы на сетях электроснабжения. Причиной ЧП стал шквалистый ветер и обильный снегопад.

Из-за отсутствия электроэнергии перестал работать водозабор «Извер» и сократилась мощность работы «Усолки». Помимо Березников авария на сетях затронула и близлежащие села и поселки — они тоже остались без света и воды.

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии на территории Березников и еще десяти населенных пунктов. Из-за отсутствия воды 5 ноября в Березниках не работали школы и детские сады. 

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В Березниковском округе продолжают восстановление электро- и водоснабжения. Электричество появилось в ряде населенных пунктов, но сохраняются сложности с водозабором «Извер». Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Березников Алексей Казаченко.  «Восстановили электроснабжение в отдалённых населённых пунктах: Щекино, Володин Камень, Нижние и Верхние Новинки, Гунина, Игнашина, Кокуй, Загижга, Зыряна, Трезубы, Сороковая, частично Лысьва, Кондас. В работе — Лемзер и Сибирь. Аварийные работы по подключению „Извера“ пока не завершены. В течение дня поднимали квадрокоптер над линией электропередач, обнаружили повторные падения деревьев. Есть предполагаемое место разрыва ЛЭП между БКПРУ-4 и водозабором. Сейчас направили дополнительные бригады на снегоходах», — рассказал Казаченко. Мэр Березников уточнил, что система водоснабжения постепенно заполняется, за исключением ВНС-10, которая обеспечивает водой старую часть города. Работы продолжатся до полного устранения аварийной ситуации. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 2 ноября в Березниках Пермского края произошли обрывы на сетях электроснабжения. Причиной ЧП стал шквалистый ветер и обильный снегопад. Из-за отсутствия электроэнергии перестал работать водозабор «Извер» и сократилась мощность работы «Усолки». Помимо Березников авария на сетях затронула и близлежащие села и поселки — они тоже остались без света и воды. Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии на территории Березников и еще десяти населенных пунктов. Из-за отсутствия воды 5 ноября в Березниках не работали школы и детские сады. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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