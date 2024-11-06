Украинские беспилотники атаковали Энергодар и район рядом с ЗАЭС

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На территории Энергодара зафиксированы удары ВСУ по инфраструктуре
На территории Энергодара зафиксированы удары ВСУ по инфраструктуре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Энергодаре зафиксированы атаки БПЛА со стороны ВСУ, направленные на объекты инфраструктуры и береговую линию возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате атак произошло не менее пяти взрывов.

«Прошу жителей Энергодара сохранять спокойствие, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО,» — написал Балицкий в своем telegram-канале.

В ответ на угрозу в регионе усилены меры безопасности, включая работу систем противовоздушной обороны. Власти прилагают все усилия для нормализации обстановки и минимизации последствий атак. Гражданам рекомендуется следовать озвученным указаниям и находиться в укрытиях. 

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал об артиллерийских атаках ВСУ по Энергодару. По его словам, было совершено не менее трех прилетов. Однако он не уточнил, есть ли пострадавшие и какие были последовали разрушения.

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В Энергодаре зафиксированы атаки БПЛА со стороны ВСУ, направленные на объекты инфраструктуры и береговую линию возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате атак произошло не менее пяти взрывов. «Прошу жителей Энергодара сохранять спокойствие, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО,» — написал Балицкий в своем telegram-канале. В ответ на угрозу в регионе усилены меры безопасности, включая работу систем противовоздушной обороны. Власти прилагают все усилия для нормализации обстановки и минимизации последствий атак. Гражданам рекомендуется следовать озвученным указаниям и находиться в укрытиях.  Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал об артиллерийских атаках ВСУ по Энергодару. По его словам, было совершено не менее трех прилетов. Однако он не уточнил, есть ли пострадавшие и какие были последовали разрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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