Украинские беспилотники атаковали Энергодар и район рядом с ЗАЭС

В Энергодаре зафиксированы атаки БПЛА со стороны ВСУ, направленные на объекты инфраструктуры и береговую линию возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате атак произошло не менее пяти взрывов.
«Прошу жителей Энергодара сохранять спокойствие, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО,» — написал Балицкий в своем telegram-канале.
В ответ на угрозу в регионе усилены меры безопасности, включая работу систем противовоздушной обороны. Власти прилагают все усилия для нормализации обстановки и минимизации последствий атак. Гражданам рекомендуется следовать озвученным указаниям и находиться в укрытиях.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал об артиллерийских атаках ВСУ по Энергодару. По его словам, было совершено не менее трех прилетов. Однако он не уточнил, есть ли пострадавшие и какие были последовали разрушения.
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