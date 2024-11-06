Появилось видео задержания шестого беглеца из липецкой колонии

Опубликовано видео задержания шестого беглеца из липецкой колонии, 28-летнего Тургуна Абдуллаева. Он был пойман в заброшенном доме в районе села Полинино благодаря совместным усилиям полиции и УФСИН.
«В распоряжении Дежурной части оказалось видео последнего беглеца из Липецкой колонии №2 — Тургуна Абдуллаев», — говорится в telegram-канале «Вести. Дежурная Часть». В результате совместных действий полиции и сотрудников УФСИН беглец был пойман в районе села Полинино. Он скрывался в заброшенном доме. Мужчина был найден благодаря свежим следам на снегу, которые заметил случайный прохожий.
Побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области произошел 25 октября, тогда шестеро осужденных воспользовались подкопом. Пятерых задержали почти сразу, а Абдуллаев находился в федеральном розыске. В задержании последнего беглеца участвовали сотрудники уголовного розыска, участковые, а также сотрудники Росгвардии и ФСБ.
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