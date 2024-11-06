Появилось видео задержания шестого беглеца из липецкой колонии

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Правоохранители задержали шестого беглеца из Липецкой колонии
Правоохранители задержали шестого беглеца из Липецкой колонии Фото:
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Опубликовано видео задержания шестого беглеца из липецкой колонии, 28-летнего Тургуна Абдуллаева. Он был пойман в заброшенном доме в районе села Полинино благодаря совместным усилиям полиции и УФСИН.

«В распоряжении Дежурной части оказалось видео последнего беглеца из Липецкой колонии №2 — Тургуна Абдуллаев», — говорится в telegram-канале «Вести. Дежурная Часть». В результате совместных действий полиции и сотрудников УФСИН беглец был пойман в районе села Полинино. Он скрывался в заброшенном доме. Мужчина был найден благодаря свежим следам на снегу, которые заметил случайный прохожий.

Побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области произошел 25 октября, тогда шестеро осужденных воспользовались подкопом. Пятерых задержали почти сразу, а Абдуллаев находился в федеральном розыске. В задержании последнего беглеца участвовали сотрудники уголовного розыска, участковые, а также сотрудники Росгвардии и ФСБ.

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Опубликовано видео задержания шестого беглеца из липецкой колонии, 28-летнего Тургуна Абдуллаева. Он был пойман в заброшенном доме в районе села Полинино благодаря совместным усилиям полиции и УФСИН. «В распоряжении Дежурной части оказалось видео последнего беглеца из Липецкой колонии №2 — Тургуна Абдуллаев», — говорится в telegram-канале «Вести. Дежурная Часть». В результате совместных действий полиции и сотрудников УФСИН беглец был пойман в районе села Полинино. Он скрывался в заброшенном доме. Мужчина был найден благодаря свежим следам на снегу, которые заметил случайный прохожий. Побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области произошел 25 октября, тогда шестеро осужденных воспользовались подкопом. Пятерых задержали почти сразу, а Абдуллаев находился в федеральном розыске. В задержании последнего беглеца участвовали сотрудники уголовного розыска, участковые, а также сотрудники Росгвардии и ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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